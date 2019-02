Polizei ermittelt

Sinzig. Bei einem Streit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Sinzig ist am Montagabend eine Person verletzt worden. Es soll ein Messer im Spiel gewesen sein, die Polizei nahm mehrere Personen fest.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.02.2019

Die Polizei ist am Montagabend zu einem Streit vor einem Supermarkt in Sinzig ausgerückt. Gegen 21 Uhr waren auf dem Parkplatz vor dem Gebäude an der Harbachstraße mehrere Menschen aneinandergeraten. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, ist dabei mindestens eine Person verletzt worden. Wie schwer die Verletzungen sind und wie viele Personen an dem Streit beteiligt waren, ist noch unklar. Bei der Auseinandersetzung soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein.

Die Polizei sperrte den Bereich auf dem Parkplatz ab und hat nach eigenen Angaben mehrere Tatverdächtige festgenommen. Zudem werden Zeugen befragt und Videoaufnahmen aus dem Supermarkt ausgewertet. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.