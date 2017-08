Folgenschwerer Unfall

Nürburg. Am Sonntag kam es auf der B258 in Nürburg an der Einmündung zur L93 zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei kam ein Motorradfahrer ums Leben, seine Beifahrerin und die beteiligte Pkw-Fahrerin wurden verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.08.2017

Zu dem Unfall kam es gegen 17 Uhr im Einmündungsbereich der L93 in Nürburg. Daran beteiligt waren eine 18-jährige Pkw-Fahrerin und ein 50-jähriger Motorradfahrer sowie seine 54-jährige Beifahrerin. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall tödlich, seine Beifahrerin schwer verletzt. Die Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B258 mehrere Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.