Ursache unklar

09.07.2018 Andernach. Auf einem Flusskreuzfahrtschiff, das am Sonntagabend am Hafen von Andernach angelegt hat, klagten rund 60 Personen über Übelkeit. Die Ursache ist noch unklar.

Warum etwa 60 Menschen auf einem Flusskreuzfahrtschiff in Andernach am Sonntagabend über Übelkeit klagten, ist noch unklar. Das Schiff sei noch in der Nacht planmäßig Richtung Rüdesheim weitergefahren, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung am Montagmorgen. Es hatte am Sonntagabend zunächst im Hafen angelegt, nachdem zahlreichen Menschen schlecht geworden war.

Auf dem Schiff mit rund 200 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord hatten am Sonntagabend 60 Menschen über Übelkeit geklagt. Ein Mensch sei mit den Beschwerden und Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Sprecher der Kreisverwaltung weiter. (dpa)