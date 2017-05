Tragischer Unfall in Bad Breisig

BAD BREISIG. Ein dreijähriger Junge ist am Montagmorgen aus dem Kindergarten „Regenbogen” in Bad Breisig verschwunden und im Rahmen der Suchaktion leblos in einem Gartenteich gefunden worden. Der Junge ist noch am selben Tag im Krankenhaus verstorben.

Ein tragischer Unfall hat sich in der Bad Breisiger Kindertagesstätte Regenbogen ereignet. Am Montagmorgen gelang es nach Mitteilung des Bad Breisiger Rathauses vom Dienstag einem dreijährigen Jungen, auf noch ungeklärte Art und Weise das Kindergartengelände zu verlassen. Eine unverzüglich eingeleitete und auf den Umkreis des Kindergartens ausgeweitete Suche nach dem Kind blieb zunächst jedoch ohne Erfolg. Doch dann wurde das Kind in einem Gartenteich treibend auf einem Privatgrundstück in der Nähe der Kita gefunden. Rettungsdienst und Notarzt wurden umgehend alarmiert.

Nach der notärztlichen Behandlung wurde der Junge in die Kinderklinik Sankt Augustin geflogen, wo er jedoch am späten Montagnachmittag verstarb. „Wie das Kind auf das private Grundstück gelangen konnte, ist ebenfalls noch nicht ermittelt“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Und: „Das Mitgefühl der Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig gilt den Eltern und Geschwistern des verunglückten Kindes.“ Die Erzieherinnen und Erzieher des Kindergartens seien ebenfalls tief betroffen und werden, wie auch die Eltern des Kindes, notfallseelsorgerisch und therapeutisch begleitet. Der Kindergarten bleibt für zwei Tage geschlossen. Die Ursachen des Unfalls werden von den eingeschalteten Fach- und Aufsichtsbehörden untersucht. Über die Ergebnisse will das Rathaus dann umgehend berichten.