Altenahr. Anfang November haben unbekannte Diebe rund 300 Kilogramm teure Rieslingtrauben von einer Weinbergslage in Altenahr gestohlen. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Eine schlechte Nachricht für die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr: Was sie in der Weinbergslage „Reimerzhovener Berg“ an Trauben hatte hängen lassen, um mit diesen hochwertigen Beeren ihr Riesling-Edelsüß-Programm zu bedienen, wurde zwischen Donnerstag, 2., und Freitag, 10. November gestohlen.

Diebe suchten im Ortsteil Reimerzhoven der Verbandsgemeinde Altenahr den Weinberg auf. Die noch unbekannten Täter ernteten, vermutlich zur Nachtzeit, große Teile des Weinbergs ab und entwendeten rund 300 Kilogramm Trauben, die zur Auslese oder zum Eiswein ausgebaut worden wären. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02641-9740 entgegen.