Festival in der Eifel

Rockfans in Nürburg beim Musikfestival Rock am Ring.

Nürburg. Die Veranstalter haben die ersten Bands für "Rock am Ring" 2018 bekanntgegeben. Zudem gibt es Änderungen bei den Tickets und einen Termin für den Vorverkauf.

Von Felix Schröder und Alexander Hertel, 30.10.2017

Die ersten Bands von "Rock am Ring" 2018 stehen fest. Nach vielen Spekulationen haben die Veranstalter am Montagnachmittag nun die ersten Acts bekanntgegeben. Als Headliner treten die Foo Fighters auf. Außerdem werden bei dem Festival vom 1. bis 3. Juni unter anderem Thirty Seconds to Mars, Rise Against, Gorillaz, Casper, Bilderbuch, Good Charlotte, Milky Chance, Kettcar, RAF Camora, Jimmy Eat World und Marilyn Manson auftreten.

Das Zwillingsfestival "Rock im Park" geht seit Jahren zeitgleich in Nürnberg über die Bühne. Die Bands werden in der Regel für beide Festivals engagiert.

Der Vorverkauf startet dem Veranstalter zufolge am Mittwoch, 1. November, um 12 Uhr auf der Homepage des Festivals. Eine Änderung ist die Trennung von Festivalticket sowie der separaten Camping- und Parkkarte. Beide Tickets können erstmals unabhängig voneinander gekauft werden. Das Frühbücher-Ticket für "Rock am Ring" wird 149 Euro kosten, das Camping kostet 50 Euro. Sobald das Kontingent erschöpft ist, erhöht sich der Preis für die Festivalkarte auf 169 Euro.

Eine Anreise zum Nürburgring ist bei der 2018er-Auflage ab Mittwoch, 30. Mai, ab 12 Uhr möglich.

Schon im letzten Jahr hat es gründlichere Einlasskontrollen und Durchsuchungen der Besucher gegeben. Taschen und Rucksäcke auf dem Festivalgelände sind untersagt worden. An den drei Tagen war ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften auf und vor dem Festivalgelände im Einsatz.

Tatsächlich kam es im letzten Jahr zu einem Vorfall, der zu einer zwischenzeitlichen Evakuierung der Festival-Besucher führte. Kurz nach dem Auftakt von Rock am Ring mussten Zehntausende Musikfans das Gelände verlassen. Drei Männer sind in den Verdacht geraten, ein terroristisches Attentat vorzubereiten, was sich später als Irrtum herausstellte. Das Musikfestival konnte jedoch später fortgesetzt werden.

Seit 1985 ist das Festival "Rock am Ring" in der Eifel beheimatet. Mit kurzer Unterbrechung wurde es fast drei Jahrzehnte an der legendären Rennstrecke Nürburgring ausgetragen. 2015 und 2016 rockten die Fans dann am nur rund 30 Kilometer entfernten Flugplatz Mendig. Der Name "Rock am Ring" blieb jedoch. Seit letztem Jahr findet das Festival wieder an seinem ursprünglichen Platz statt.