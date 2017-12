LÖHNDORF. Die Zahl der Einsätze für die Feuerwehren im Sinziger Stadtgebiet ist im vergangenen Jahr etwas zurückgegangen. Das wurde bei der Bilanz deutlich, die Stadtwehrleiter Andreas Braun beim 23. Tag der Kameradschaft in Löhndorf zog.

Von Bernd Linnarz, 13.12.2017

Im abgelaufenen Jahr gab es weniger Unwettereinsätze. Just am Abend der Veranstaltung fand der 100. Einsatz der Wehr statt, ein Pkw-Brand. Der Kameradschaftsabend konnte mit 20-minütiger Verspätung beginnen.

Die 100 Einsätze teilten sich auf in 28 Brandeinsätze, 40 technische Hilfeleistungen, drei Personensuchen, vier dringende Türöffnungen, zwei Tragehilfen für den Rettungsdienst, drei Personenrettungen aus dem Rhein, drei Tierrettungen, einen Bereitstellungseinsatz für die Polizei sowie 16 Fehlalarme.

„Neben den Einsatzleistungen müssen die Feuerwehren immer mehr Zeit für Aus- und Weiterbildung aufwenden, um den Anforderungen bei Einsätzen gerecht zu werden“, machte Braun klar.

Bei den Sinziger Wehren wurden Neuanschaffungen getätigt, die ein effizientes Arbeiten bei Übungen und Einsätzen ermöglichen. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 wurde am 30. April in den Dienst gestellt. Im Feuerwehrhaus Westum wurden die sanitären Räume in Eigenleistung modernisiert. Die Mittel wurden durch den städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt. Die Jugendfeuerwehr besteht derzeit aus 17 Kindern und Jugendlichen. In den sechs Feuerwehren im Stadtgebiet sind 177 Helfer (darunter zehn Frauen) aktiv. Auch diesmal konnten wieder sechs Anwärter für den Dienst in der Feuerwehr gewonnen werden.

Das sind Daniel Pöppelmann und Jan Essten (Löschgruppe Koisdorf), Moritz Koch (LG Löhndorf), Felix Kaden, Benjamin Sauer und Julian Sauer (Löschzug Sinzig). Die Kameraden, die das Probejahr geleistet hatten, wurden von Bürgermeister Wolfgang Kroeger verpflichtet. Dies waren: aus dem Löschzug Bad Bodendorf Martin Henseler und aus dem Löschzug Sinzig Simon Barthel, Annkathrin Dresen, Max Leiendecker, Bastian Loch, Kevin Meier und Tommy Müller.

Herzlich und auch mit etwas Wehmut nahmen die Sinziger Wehrleute Abschied von ihrem Chef Wolfgang Kroeger, der in den Ruhestand geht.