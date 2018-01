SINZIG. Der russische Männerchor sorgt in Sinzig für begeisterte Ovationen. Auch die Kalinka wurde zur Begeisterung des Publikums intoniert.

Von Sebastian Kirschner, 28.01.2018

Mit ihrem Konzert in der Pfarrkirche Sankt Peter in Sinzig haben die „Don Kosaken Serge Jaroff“ den richtigen Nerv getroffen. Von der ersten Minute an schlug ihnen die volle Begeisterung des Publikums entgegen, das sich an sonoren Männerstimmen und waghalsigen Falsett-Soli nicht satthören konnte. Stücke aus der russisch-orthodoxen Kirchenlied-Tradition kamen ebenso zu Gehör wie Volksweisen, die vom russischen Alltagsleben über ausgedehnte Landschaftsbetrachtungen bis hin zu wüsten Trinkgelagen reichten.

Ein Höhepunkt des Konzertes war das Stück „Russischer Jahrmarkt“, in dem die Sänger die gesamte Bandbreite ihres Könnens unter Beweis stellten. Es beginnt mit den Marktschreiern, die in fast militärischer Weise mal unisono mal durcheinander brüllen. Trommelfelle und Kirchenmauern wurden ordentlich durchgeschüttelt. Dann nimmt sich das Fortissimo zu einem flüsternden Pianissimo zurück. Man wähnte sich in einer Seitengasse. Die hohen Stimmen übernahmen das Getuschel von Kindern, während die tieferen Register verhallende Ausrufe vom Hauptmarkt imitierten. Zum Ende hin nahm das Stück dann rhythmisch wieder Fahrt auf, um in einem grandiosen Crescendo zu enden. Mit jedem Stück wurden die Sinziger ungeduldiger, die Schwarz berockten mit immer längerem Beifall zu überschütten. Kaum ein Klang verhallte, ohne das sich aus allen Ecken der Kirche ein „Wow!“ oder „Wahnsinn!“ zugeraunt wurde.

Dabei war es egal, ob mit voller Breitseite gesungen wurde oder sich in mystischen Nebel gehüllt wurde. Gerade die kirchlichen Werke wärmten mit ihren andächtigen Weisen die kalten Füße des voll besetzten Kirchenschiffes. Langweile kam zu keinem Zeitpunkt auf, weil es der nach eigenen Aussagen originalste Don Kosaken-Chor verstand, mit flotten Melodien oft kurze, aber heftige Akzente zu setzen.

Herausstechend waren besonders der 1. Tenor und die Tenor-Solisten, die ihre Stimmen zu solchen Höhen schraubten, dass man bei geschlossenen Augen den Eindruck bekommen könnte, eine Frau hätte sich unter die Männer geschlichen. Weiteres Stilmittel der 16 Sänger war die Lautmalerei. Rollte bei einem Stück hörbar ein Wagenrad durch die Lande, lockten bei einem anderen leise Glöckchen in die nahe Heimat. Die russische Landschaft zwischen Faszination und Kargheit blitze immer wieder neu vor dem inneren Auge der Zuhörer auf. Diese ließen sich bald kaum noch in ihrer Freude über den Gesang bremsen.

Bei einem Stück schnappten sie den Kosaken kurzerhand die dramatische Schlusspause weg und Schlussakkord und Applaus gingen nahtlos ineinander über. Für die letzten beiden Stücke gab es bereits stehende Ovationen und die Solisten mit ihrem Griff fest an der Gürtelschnalle mussten ein Da capo nach dem anderen singen. Als Abschluss durfte natürlich die berühmteste metaphorisch genutzte Frucht der russischen Gesangskultur nicht fehlen: die Kalinka. Die Besucher klatschten und summten mit. Nach dieser Spirale aus russischem Meistergesang und unbändiger Publikumsfreude, entließen die Sinziger den Chor natürlich nicht ohne Zugabe in den Feierabend.