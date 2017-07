Die Nacht der Vulkane im Brohltal

NIEDERZISSEN. Eine Woche lang wurde rund um den Laacher See des Vulkanausbruchs vor mehr als 10000 Jahren gedacht.

Die 12. Nacht der Vulkane rund um den Laacher See ist mit einem spektakulären Feuerwerk an der Niederzissener Burg Olbrück zu Ende gegangen. Mit der Veranstaltung erinnert man an den feuerspeienden Vulkan im Laacher See-Gebiet, der vor über 10 000 Jahren Lava und Asche in den Himmel pustete.

Die Naturgewalten haben die Landschaft, die zu den attraktivsten Tourismusregionen Deutschlands zählt, geformt. Der „Vulkanausbruch“ wurde nun am späten Samstagabend mit einem bemerkenswerten Feuerwerk wiederholt.

Zuvor hatte man eine Woche lang auf den Spuren des Vulkanismus wandeln können. Die Ferienregion Laacher See hatte hierzu zahlreiche Veranstaltungen angeboten, die auf große Resonanz gestoßen waren.