Festival in der Eifel

Nürburgring. Rock am Ring geht 2019 in eine neue Runde und der erste bekannte Headliner sind die Ärzte. Das gab der Veranstalter Marek Lieberberg bekannt. Polizei und Rettungskräfte ziehen eine erste Bilanz zu diesem Jahr und zeigen sich zufrieden.

Von Britta Röös, 03.06.2018

Nach sechsjähriger Livepause kommen die Ärzte zurück auf die Bühne. Marek Lieberberg, der Veranstalter von Rock am Ring, hat bei einer Pressekonferenz am letzten Tag des diesjährigen Festivals einen der Headliner für die Veranstaltung im nächsten Jahr angekündigt. Gleichzeitig ziehen Veranstalter und Rettungskräfte eine erste Bilanz für dieses Jahr.

„Nach drei Jahren von Ereignissen, die uns schon in Mitleidenschaft gezogen haben, die auch persönlich Spuren hinterlassen haben, denke ich, gibt uns das Festival dieses Jahr endlich die Gelegenheit mal durchzuatmen. Es ist ein Jahr der Konsolidierung“, fasst Marek Lieberberg die vergangenen Tage zusammen. Auch der Polizeidirektor Gerd Bertram spricht von einem guten Wochenende: „Bei uns ist alles im grünen Bereich.“ Die Anreise sei problemlos abgelaufen, was er besonders auf den Feiertag zurückführt. Auch bei dem Gewitter in der Nach zu Freitag sei niemand verletzt worden. Verglichen mit einer kleinen Großstadt – was ungefähr der Größe des Festivals entspricht – seien es sehr wenige Körperverletzungen gewesen, lediglich zwölf Einsätze. Verkehrsbedingt gab es rund um Rock am Ring 13 Unfälle. Außerdem spricht Bertram von einem freundschaftlichen Umgang der Fans gegenüber den Beamten vor Ort: „Das Publikum verhält sich hervorragend in diesem Jahr“.

Auch der Pressesprecher des Roten Kreuzes beschreibt das diesjährige Festival als sehr ruhig. 3600 Hilfeleistungen als Sanitätsdienst seien nötig gewesen, davon wurden 600 Personen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden. Die Lage sei „nicht besonders überraschend, normal, wie erwartet“.

Rock am Ring 2018 (Sonntag) Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Foto: Andreas Dyck

Der Sohn des Veranstalters und ebenfalls Organisator des Festivals Andre Lieberberg zieht ebenfalls eine Positive Bilanz. Neben den mehr als 71.000 Festivalbesucher vor Ort haben bis Sonntagnachmittag bereits rund 2,7 Millionen Menschen von außen über Bildschirme bei den Auftritten zugesehen. Am Abend des letzten Festivaltages stehen noch große Headliner wie Foo Fighters oder Gorillaz an.

Bei einer Nachfrage zum diesjährigen Besucherrückgang weichen die Veranstalter aus und wollen sich dazu nicht konkret äußern. Rock am Ring habe in den vergangen Jahren viel Pech gehabt.

Für eine neue Runde im nächsten Jahr gaben die Veranstalter grünes Licht. Vom 7. Juni bis zum 9. Juni 2019 wird wieder gerockt am Ring.