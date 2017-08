Tourismus an der Ahr

DERNAU. Für 60 Cent können die Hotelgäste in Dernau zukünftig mit Bus und Bahn fahren. Die Hoteliers im Weinort begrüßen die neue Idee.

In Dernau soll es künftig für Übernachtungsgäste die sogenannte „Gästekarte“ geben. Die CDU konnte auf einer entsprechenden Informationsveranstaltung zum neuen ÖPNV-Gästeticket zahlreiche Hoteliers und Inhaber von Ferienwohnungen aus der gesamten Verbandsgemeinde Altenahr begrüßen. Stephan Pauly, Geschäftsführer des Verkehrsbundes Rhein-Mosel (VRM), referierte zur Einführung des ÖPNV-Gästetickets aus Sicht der beteiligten Verkehrsbetriebe. Der Gast bezahlt danach pro Übernachtung und Person lediglich 60 Cent an seinen Beherbergungsbetrieb für das VRM-Gästeticket. Damit kann er sich dann mit Bus und Bahn durch die Region bewegen.

Attraktivität der Region wird größer

Die Betriebe führen diesen Betrag über die Verbandsgemeinde an den VRM ab. Damit kann der Gast im Geltungsbereich des Verkehrsverbundes im gesamten nördlichen Rheinland-Pfalz alle Busse und Bahnen kostenlos nutzen. Aus Sicht der Dernauer CDU wäre das Gästeticket für den Tourismus der Verbandsgemeinde ein großer Vorteil, es mache die Ferienregion Mittelahr noch attraktiver, unterstrich der Vorstand.

„Das dürfte ein tolles Marketingmittel werden, gerade im Hinblick auf die Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der kostenlose Transfer mit Hilfe des Gästetickets ist gerade für den Wandertourismus an der Mittelahr und den Seitentälern ein wichtiger Meilenstein, um neue Übernachtungsgäste zu binden“, sagte die Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Ingrid Näkel-Surges.

Freiwillige Teilnahme der Hoteliers

Mit der Einrichtung des Gästetickets erhalten die beteiligten Betriebe der Verbandsgemeinde für ihre Gäste ein attraktives zukunftsorientiertes ÖPNV-(Fahrpreis-) Angebot, wie es in vielen Fremdenverkehrsregionen heute schon selbstverständlich ist. Dabei wird es jedem Beherbergungsbetrieb freigestellt bleiben, ob er sich beteiligt oder nicht. Die CDU hofft nun, dass der Verbandsgemeinderat zeitnah seine Zustimmung zur Einführung des Gästetickets gibt, damit die notwendigen Verträge und Tickets auch pünktlich zum 1. April des nächsten Jahres an die beteiligten Betriebe beziehungsweise an deren Gäste ausgegeben werden können.