Sinzigs Bürgermeister zeichnet junge Künstler aus

SINZIG. Das Publikum hat abgestimmt: Der schönste Barbarossa des Sinziger Skulpturenwegs kommt aus dem Rhein-Gymnasium und hat schon seinen Spitznamen weg – es ist der „Dalmatiner-Barbarossa“.

Von Thomas Weber, 17.11.2017

Seinen Standort hat der ganz in Schwarz-Weiß gestaltete Kaiser am Place Hettange Grande in der Nähe des Sinziger Bahnhofs. Er ist einer von insgesamt 17 Figuren, die den Barbarossa-Skulpturenweg bilden, und einer von fünf kreativen Entwürfen, die unter der Leitung von Kunstlehrerin Stephanie Wieland im Rhein-Gymnasium entstanden sind. Die kreativen Köpfe, die den Barbarossa gestaltet haben, sind Magdalena Halkenhäußer und Hannah Weiser aus der Klasse 5b.

Sie wurden bei der offiziellen Preisverleihung in der Alten Druckerei von Bürgermeister Wolfgang Kroeger, dem Vorsitzenden des Bürgerforums, Manfred Ruch, und dem großen Vorbild, „Barbarossa“ Bernd Linnarz, in den höchsten Tönen gelobt. Der Dank von Stadt und Bürgerforum, dem Initiator der Barbarossa-Idee, galt allen Teilnehmern (Bürger, Künstler, Vereine, Kitas, Schulen) sowie den Sponsoren, die diese Aktion zum Jubiläumsjahr „750 Jahre Stadtrechte“ erst möglich gemacht haben.

„Das Stadtbild hat sich verändert“, war die einhellige Meinung. Allen Gestaltern überreichte die Stadt ein kleines Präsent. Tolle Geste zum Schluss: Das Rhein-Gymnasium wird das Preisgeld von 750 Euro komplett an seine Partnerschule im peruanischen Lima weiterleiten. Es gibt im Tourismusbüro im Übrigen auch einen offiziellen Flyer zum Barbarossa-Skulpturenweg.