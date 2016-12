Aus der Historie Sinzigs

30.12.2016 SINZIG. „Andere Länder, andere Sitten“, lautet eine Redensart. Doch auch die Sitten hierzulande aus zurückliegenden Zeiten können einem fremd vorkommen, sowie der Huldigungseid der Bürgerschaft gegenüber dem Regenten.

Als Deutschland im 14. bis 18. Jahrhundert in zahlreiche, teils kleinste Herrschaftsgebiete gegliedert war, gehörte die Stadt Sinzig zum Herzogtum Jülich. Diese lange währende Zugehörigkeit entbehrte ihrer Grundlage, als 1609 der letzte Herzog von Jülich-Berg-Kleve-Mark, Johann Wilhelm, kinderlos starb.

Über Jahrzehnte zog sich nun ein Erbstreit hin, der erst durch den Erbvergleich von Kleve am 9. September 1666 endete. Danach fielen Kleve und Mark an das Kurfürstentum Brandenburg. Jülich und Berg gingen an das Haus Pfalz-Neuburg. Neuer Landesherr war damit auch für Sinzig Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, ab 1685 Kurfürst von der Pfalz. Ihm musste im ganzen Land gehuldigt werden, wie Franz J. Burghardt im Heimatjahrbuch des Kreises Ahrweiler 1978 darlegt.

Dies bedeutet, dass vor 350 Jahren jedes Familienoberhaupt den Treueeid zu leisten hatte, wofür in Sinzig die Daten 8. und 31. Dezember 1666 festgelegt waren. In den Akten ist die Rede von der „Specification (lateinisch: Auflistung, Verzeichnis) aller zugeseßener Unterthanen der Statt undt Embter (Ämter) Sintzig undt Remagen auch Herligkeit Oberwinteren“.

In Gegenwahrt des landesfürstlichen Kommissars, „Friedrich Christianen von Spee zum Aldenhoff und Heitrupp“ (von Speesche Stammsitze Altenhof bei Kaldenkirchen, Kreis Viersen und Schloss Heltorf in Düsseldorf-Angermund) und des Lizenziaten Melchior Vöetz, Hofrat und Archivar, mussten die Familienvorstände am 8. Dezember 1666 „den Erbhuldigungsaydt gehorsambst abgelegt undt wirklich auftgeschworen haben“. Und nach deren Abreise hatte dies vor deren Vogt der beiden Ämter Sinzig und Remagen, H. Wilhelm Holbach, am 31. Dezember desselben Jahres zu geschehen. Bei Holbach handelt es sich übrigens für die aktuellen Sinziger um einen „alten Bekannten“, dem man als mumifiziertes „Leddemännche“ immer noch in der Pfarrkirche Sankt Peter begegnet.

1666 umfasste die Liste der huldigspflichtigen Einwohner der „Statt Sintzig“ 161 Personen, sodass bei einer Haushaltsgröße von fünf Personen von rund 800 Einwohnern auszugehen ist. Einige Namen wie C(K)ronenberg, Flück und Unkelbach kommen noch vor.

Mag von heute aus betrachtet die damalige eidliche Gewissensbindung und Anerkennung von Herrschaft einer ganzen Bürgerschaft erstaunen, so kann dies im Besonderen für den „Eventual-Huldigungseid“ von 1731 gelten. Zuvor wurde den Landeskindern zum Regierungsantritt des Kurfürsten Karl Philipp 1716 ein weiterer Treueeid abverlangt. Da Karl Phillip keine Nachkommen hatte, wollte er seinen Bruder Franz Ludwig, Kurfürst von Mainz, als Nachfolger einsetzen. Vorsorglich ließ Karl Phillip durch seine Amtmänner für den Bruder einen „Eventual-Huldigungseid“ von den Bürgern einholen, der jenem die Nachfolge erleichtert hätte.

Doch dazu kam es nicht. Der Bruder starb bereits 1732 und 1742 trat das Haus Pfalz-Sulzbach die Erbschaft Karl Philipps an. Diese Huldigungslisten sind eine genealogisch und lokalhistorisch interessante Quelle zur Sinziger Stadtgeschichte, die Kirchenbücher und die Ratsprotokolle, welche „1661 respektive 1663 abbrechen und erst 1685 beziehungsweise nach 1710 wieder beginnen“. (Hildegard Ginzler)