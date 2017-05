Sportverein Dernau

Hauptversammlung der SV-Kicker in der Dernau: Christian Müller (vorne Mitte) mit seinem Vorstand.

DERNAU. Der SV Dernau ist zwar gut aufgestellt, für die A- und B-Jugend reicht es aber trotz Spielgemeinschaft nicht mehr aus. Kunstrasenplatz war komplett überflutet.

Von Thomas Weber, 15.05.2017

Nicht nur sportlich, auch abseits des Fußballplatzes läuft es bei den Kickern des SV Blau-Gelb Dernau rund. Entsprechend zufriedene Gesichter waren bei der Abteilungsversammlung im Sportlerheim zu sehen. Die Mitglieder wurden von Abteilungsleiter Christian Müller begrüßt, der sich bei Vorstand und den vielen Helfern der Abteilung, bei den Trainern, Betreuern und allen guten Seelen im Verein bedankte.

Wie wichtig die sportliche Großfamilie ist, zeigte sich beim Starkregenereignis im vergangenen Jahr, als der neue Kunstrasenplatz komplett überschwemmt wurde. Durch mehr als 450 Stunden Eigenleistung der Dernauer Fußballer konnte der Platz innerhalb weniger Tage komplett gereinigt und dadurch größerer Schaden abgewendet werden. Geschäftsführer Peter Schäfer dankte in diesem Zusammenhang auch der Dernauer Wehr für die Bereitstellung des notwendigen Equipments.

Zudem bauten die Fußballer einen 100 Meter langen Wildzaun in Eigenregie und säuberten bei der traditionellen Frühjahrsreinigungsaktion das gesamte Sportlerheim. Weiterhin installierte der Verein sieben neue Sitzbänke für die Zuschauer, davon eine Bank für die treuesten und älteren Fans mit entsprechenden Namensschildern. Nur die aktiven Spieler seien bei den Aktionen kaum zu sehen gewesen, bemängelte Schäfer.

Mehr als 100 Kinder in neun Teams

Sie waren dafür sportlich aktiv, schafften in der Kreisliga A als Aufsteiger einen achten Platz und stehen aktuell auf Rang drei. Trainer Uwe Deckenbrock gab bereits in der Winterpause seine Zusage für die kommende Saison. Dagegen musste die 2. Mannschaft im letzten Sommer den Abstieg aus der C-Klasse hinnehmen. Auch deren Trainer Jörg Schuster verlängerte seinen Vertrag. Schließlich dankte Schäfer Uwe Seidler und Willi Tempel für ihren Einsatz, mit dem der Verein das Schiedsrichtersoll erfüllt.

Bei den Nachwuchskickern sind in neun Teams über 100 Kinder am Ball. Hier kicken die Vereine aus Dernau, Mayschoß und Kreuzberg zusammen als Spielgemeinschaft. Aber der demografische Wandel zeigt auch hier Wirkung, die drei Vereine werden in der kommenden Saison keine A- und keine B-Jugend melden können.

Finanziell steht die Abteilung solide da, berichtete Kassierer Timo Fischer. Die Kassenprüfer Matthias Noll und Julian Nelles bestätigten die ordentliche Kassenführung, der Abteilungsvorstand wurde einstimmig entlastet. Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurden Peter Schäfer als Geschäftsführer, Marco Kriechel als 2. Jugendleiter sowie Rolf Schmitt und Thomas Harrichhausen als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt. Neu hinzugekommen als Beisitzer ist Marco Marner, der wie alle anderen auch ein einstimmiges Votum erhielt.