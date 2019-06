Wetter, Lineup, letzte Tickets

Nürburgring. Rock am Ring geht 2019 in eine neue Runde - und die Besucher schauen gebannt darauf, ob das Wetter mitspielt. Wir geben einen ersten Ausblick dazu und fassen die wichtigsten Infos zum Start des Festivals zusammen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.06.2019

Es sind nur noch wenige Tage, bis am Pfingstwochenende die Festivalsaison mit Rock am Ring auf einen ihrer ersten Höhepunkte zusteuert. Der Blick auf das Wetter bei Rock am Ring sieht jedenfalls vielversprechend aus. Nach Temperaturen über 30 Grad kühlt es auf um die 20 Grad ab und soll bis auf Freitagabend weitestgehend trocken bleiben. Nach mehreren Auflagen des Festivals mit Gewittern und Starkregen sieht es dieses Jahr im Vorfeld so aus, als gebe es Rock am Ring ohne Unwettergefahr.

Nach der Kritik an wenig zugkräftigen Headlinern und einem Besucherrückgang im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter bereits bei ihrer ersten Ankündigung für einen Kracher gesorgt: Nach sechsjähriger Livepause kommen in diesem Jahr die Ärzte zurück auf die Bühne. Weitere Headliner sind die Metalband Slipknot sowie die Progessive-Rocker von Tool.

Die Highlights bei Rock am Ring 2019 Foto: picture alliance / Daniel Karmann/dpa Maynard James Keenan tritt mit seiner Band "Tool" am Freitag, 7. Juni, auf.

Foto: Ferdy Damman Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators spielen am Freitag, 7. Juni.

Foto: Rock am Ring The Splashing Pumpkins treten am Freitag, 7. Juni, auf.

Foto: Rock am Ring Bring Me The Horizon rocken am Samstag, 8. Juni, die Volcano Stage.

Foto: dpa Die Ärzte sind am Samstag, 8. Juni, bei Rock am Ring.

Foto: Rock am Ring Dropkick Murphys bespielen am Samstag, 8. Juni, die Volcano Stage.

Foto: DPA Slayer treten am Samstag, 8. Juni, auf der Beck's Crater Stage auf.

Foto: Rock am Ring Die Antwoord spielen am Samstag, 8. Juni.

Foto: DPA Slipknot treten am Sonntag, 9. Juni, auf der Volcano Stage auf.

Alligatoah ist am Sonntag, 9. Juni, bei Rock am Ring dabei.

Foto: Rock am Ring Dan Smith tritt mit seiner Band "Bastille" am Sonntag, 9. Juni, auf.

Foto: Henning Kaiser Marteria & Casper haben ihr gemeinsames Studioalbum »1982« veröffentlicht. Am Sonntag, 9. Juni, spielen sie in der Eifel.

Foto: Horst Müller Jack Black und Kyle Gass spielen am Sonntag, 9. Juni, als Tenacious D.

Für Fans von härteren Musikgenres sind außerdem bestätigt: Dropkick Murphys, Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators, The BossHoss, Sabaton, Amon Amarth, Feine Sahne Fischfilet, Architects, Alice In Chains, Godsmack, Arch Enemy, Hot Water Music sowie Halestorm. Nationalen sowie internationalen Hiphop gibt es von Alligatoah, Bonez MC & RAF Camora, Kontra K, SDP und Die Antwoord.

Wer zu Rock am Ring mit dem Auto anreist, sollte unbedingt beachten, dass es über Pfingsten zu Staus und Verkehrseinschränkungen kommen kann.

Für Kurzentschlossene bietet sich noch die Gelegenheit, ein Ticket für Rock am Ring zu ergattern. Das Festival ist noch nicht ausverkauft. Wer es sich lieber auf dem heimischen Sofa bequem machen will, kann Rock am Ring im Livestream oder im TV sehen.

Alles rund um Rock am Ring erfahrt ihr natürlich auch bei uns. Ab Freitag berichten unsere Reporter Nathalie Dreschke, Andreas Dyck und Dennis Sennekamp live vor Ort in unserem Liveticker: