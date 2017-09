Edle Schlabberlöffel zum Fleischbeutel

SINZIG. Rund um das Sinziger Schloss wurde zum Barbarossamarkt wieder ein farbiges Mittelalterspektakel inszeniert. Händler, Handwerker und Gaukler gaben sich ein Stelldichein.

Von Hildegard Ginzler, 11.09.2017

Schon aus einiger Entfernung wiesen durchdringende Sackpfeifentöne auf das hin, was vor dem Schloss bunte Zelte offenkundig machten: Mit dem 14. Barbarossa-Markt hatte die Lust am Mittelalter den Park rund ums neugotische Gemäuer wieder fest im Griff.

Etwa 60 Händler und Handwerker, wie Töpfer, Zinngießer und Laternenbauer, boten ihre Waren feil. Viele illustrierten zudem ihre Fähigkeiten. Rheinbacher Glasbläser ließen Kugeln unter Feuer wachsen. Der Meister von „Zinnsalabim“ gab seinen hübschen Figuren geduldig den Endschliff, während man der kundigen Heike Schmitz in den Topf schauen konnte, wo Wolle im Blaufärbebad mit Waid kochte.

Am Stand gegenüber spann „Arachnoe“ aus Altenkirchen an ihrem Spinnrad einen gelben Faden. Allenthalben stießen Besucher auf liebenswürdige Informanten. So erläuterte Gesine Aufdermauer ihre gläsernen Schreibfedern. Hartmut Schumacher, mit Holzplatten für Tische dabei, wies auf eine, die er aus einem 1885 in Bonn gepflanzten Mammutbaum schuf.

Dass viele Taler die Besitzer wechselten, lag an der Vielfalt der ausgelegten Waren. Da konnten die Maiden ihre Schönheit durch neue Gewänder vom Markt ins rechte Licht rücken, Kupfer- und Bronze-Geschmeide erwerben, farbenfrohe Gürtel von der Brettchenweberin, Blumenkränzchen, die sogar auf blauem Haar gut aussahen und sich Muster auf die Hand malen lassen.

Von ihrem Lager oben an der Mauer blickten die drei mit Stick- und Näharbeiten befassten feinen Burgdamen von Cronberg, darunter Agnes von Reifenberg mit Kronenschapel, vergnügt auf das Geschehen. Dirk Wohlfahrt zog derweil mit seinen beiden Frettchen „Zeus“ und „Hera“ besonders die Kinder an. Verschreckt blickten diese dagegen auf einen in Lumpen humpelnden Darsteller, dessen Verstellkunst sogar manchen Erwachsenen verstörte.

Was aber gefiel den Mannsbildern? Unter anderem Trinkhörner, hölzerne Rückenkratzer, Pfeilspitzen. Schon für die kleinsten Burschen gab es Schwerter, Schilder, Speere. Übrigens hatten Mädchen und Jungen gleichermaßen Spaß etwa am Fischewerfen und Eierknacken. Wen kunstvoll geschnitzte Bögen reizten, der konnte der Herstellung beiwohnen und erfuhr: „Die sind aus Maulbeerbaum, ein Holz von hoher Federkraft und sehr bruchfest.“

Neugierig machten spaßige Bezeichnungen wie „Edle Schlabberlöffel“, welche die Holzwerkstatt „Yggdrasil“ – in der nordischen Mythologie die Weltesche – feilbot. Was „Betreutes Trinken“ bedeutet, mit dem Lady Edinburgh, bürgerlich Marlies Woywod aus Duisburg, ihre Whiskyspezialitäten, „keine Fremdstoffe, keine Farbstoffe“, bewarb, war von ihr flink erklärt: „Das heißt, ich fülle Sie nicht ab, bis sie umfallen, ich möchte, dass Sie es genießen“.

Überhaupt hatten Durst und Hunger keine Chance. Wie auch bei Kaffee und Kräutertee aus der „Sudbud“, Cidre, Hollerblüte und Apfelschorle, Fladen der „Feldbeckerey“, Käse, „Fleischbeutel“, Wildschweinbraten, Suppe und Mandelgebäck von der „Confiserie Medieval“. Gestärkt und teils auch durch ein Bad belebt, denn „Mariöö“ ging im Zuber mit gutem Beispiel voran, erlebten die Gäste Augenweide und Ohrenschmaus.

Die reizenden „Bonn Roses“ führten in grünen Kleidchen irischen Tanz auf. Die zünftig gewandeten „Milites Sentiacum“ mischten mit, ebenso wie Kasper, der Gaukler, Freddy the Piper und die Sauenscheucher, die Musikanten „Porcae Pellere“.

Das absolute Highlight jedoch boten zwei Gruppen, die sich spontan zusammentaten. Als die fünfköpfige Besatzung von „Comes Vagantes“, die Spielleut des Grafen von Hoya, auftraten, war das bereits für sich genommen eine begeisternde Attraktion. Mit Schlagwerk und Dudelsäcken erzeugten sie Rhythmus und unvergleichliche Klänge.

Trommelnd, Sackpfeifen und Schalmeien spielend drehten sich die Männer und liefen vor Energie berstend vor und zurück. Plötzlich kamen zwei Frauen und ein Mann der Tanzgruppe „Baghira“ hinzu. Mit ihrer orientalisch inspirierten Bekleidung und den anmutigen Bewegungen ihres Tribal Style Dance ergänzten sie das wilde Geschehen.

Dass alle Einnahmen, die der veranstaltende Verein „Wir helfen“ aus dem Markt erzielt, an regionale Hilfseinrichtungen gespendet werden, motiviert nicht wenige vor der schönen Kulisse das Mittelalter fantasievoll heraufzubeschwören.