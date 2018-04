Mehrere Verletzte

Der in Flammen stehende Dachstuhl in Andernach.

ANDERNACH. Lichterloh brannte in der Nacht zu Sonntag ein Dachstuhl in der St. Amand-Straße in Andernach. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.04.2018

Noch unklar ist, wie es in der Nacht zu Sonntag zu einem Dachstuhlbrand in der Andernacher St. Amand-Straße kam. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, brach das Feuer gegen 1.35 Uhr aus. Nach ersten Informationen wurden mehrere Personen leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.