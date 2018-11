Vorfall nahe A61

Sinzig. Ein Schulbus hat am Freitagmorgen nahe der A61 bei Sinzig Feuer gefangen. Darin befanden sich elf Schulkinder, die auf dem Weg zum Schwimmunterricht waren. Der Busfahrer verhinderte Schlimmeres.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.11.2018

Beamte der Autobahnpolizei Mendig kontrollierten am Freitag auf einem Rastplatz an der A61 den Verkehr, als ihnen um 8.44 Uhr ein aus dem Motorraum brennender Bus auffiel. Elf Schulkinder - überwiegend im Grundschulalter - befanden sich darin und freuten sich eigentlich auf den Schwimmunterricht in Bad Neuenahr-Ahrweiler, bevor dem Fahrer den Brand auf der Autobahn aufgefallen war. Danach fuhr er gezielt den Rastplatz an.

Während die Freiwillige Feuerwehr aus Brohltal unterwegs war, löschte der Fahrer bereits mit einem Feuerlöscher die Flammen. Weder die Insassen, noch die Ersthelfer wurden laut Angaben der Polizei verletzt.

Der Bus war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Schulkinder konnten ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen.

Der Brand sei demnach durch einem technischen Defekt an der Standheizung ausgelöst worden. Für den Zeitraum der Lösch- und Reinigungsarbeiten war der Parkplatz gesperrt.