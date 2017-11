Von Teufelsloch bis „Sternstunden“

ALTENAHR. Der Verein Weinort Altenahr präsentiert seine Informationsbroschüre für 2018. Auf mehr als 70 Seiten sind viele Tipps und Veranstaltungen aufgelistet.

Von Christine Schulze, 09.11.2017

Altenahr kommt seinen Gästen immer weiter entgegen. Jetzt nicht nur mit dem neuen Veranstaltungskalender für 2018 unter dem Titel „Altenahr genießen und erleben“, sondern auch ganz konkret mit der Neugestaltung der Einfahrt zum Parkplatz an der Tunnelstraße. Dort erwartet die Besucher neuerdings nicht nur ein aktueller Straßenplan, in den wichtige Adressen und Sehenswürdigkeiten eingezeichnet sind. Am Rande gibt’s kurze Erklärungen zu Zielen wie etwa dem Teufelsloch, dem Schwarzen Kreuz, der Pfarrkirche aus dem 12. Jahrhundert, den Burgen Are und Kreuzberg, der „Schönsten Weinsicht“ am Rotweinwanderweg.

Freudig erläuterte die Vorsitzende des Verkehrsvereins Weinort Altenahr, Eva Flügge, jetzt die Neuerungen, die dank großzügiger Spenden möglich geworden sind. So hat das Grafikbüro Philippe Mathar den Straßenplan entworfen, die Kreissparkasse hat für die Realisierung gesorgt, die Gemeindearbeiter haben aus vorhandenen Materialien ein passendes Gerüst gezimmert.

Das große Weinfass vor der Infotafel ist eine Spende der Winzergenossenschaft, wie auch die beiden kleineren Fässer, die weiter rechts stehen und die Bank dahinter. Das Ensemble geht auf eine Idee der Altenahrerin Astrid Heiser zurück, die bei der offiziellen Präsentation leider nicht dabei sein konnte. Dass die Neuerung gut angenommen wird, wurde umgehend deutlich, nachdem die geladenen Gäste den Platz verlassen hatten: Zwei Wanderer studierten die Karte sorgfältig und ließen sich dann mit ihrem Picknick auf der neuen Bank nieder.

Straßenplan, Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen

Informationen gibt’s nicht nur auf der Tafel, sondern auch auf Papier im handlichen Format für die Westentasche. Dabei ist die neue Infobroschüre des Verkehrsvereins mit 70 Seiten noch umfangreicher als die für 2017. Sie ist kostenlos, wurde in einer Auflage von 10.000 Exemplaren gedruckt und kann zudem aus dem Internet heruntergeladen werden. Auch hier ist ein Straßenplan aufgenommen und die Veranstaltungen von Januar bis Dezember 2018 sind aufgelistet. Auf den übrigen Seiten gibt es nähere Erläuterungen zu Sehenswürdigkeiten und Festen, wichtige Adressen sind aufgeführt, auch ein Gastgeber-Verzeichnis fehlt nicht.

So erfährt der Leser einiges über die Kapellen in Altenahr und in seinen Ortsteilen Reimerzhoven, Altenburg und Kreuzberg. Ein Kapitel stellt die Wanderwege vor, die um den Ort herum- oder hindurchführen. Zu Klassikern wie dem Rotweinwanderweg, dem Weg durchs Langfigtal, dem Ahrtalweg und dem „Geologischen Wanderweg“ kommt als Highlight der Prädikatswanderweg „Ahrsteig“, der die gesamte Gemeinde durchzieht. Berücksichtigt sind auch die Belange von Radlern.

Freilich hat der Wein seinen Platz in dem Druckwerk, viel ist über die einst mächtige Burg Are zu lesen, von der nur Ruinen überdauert haben. Über Karneval, die Altenahrer Ostergrüße, die Kulinarischen Reben-Wandertage, die „Sternstunden“ und viele andere Veranstaltungen wird informiert. Die Vereine stellen sich vor und laden zu ihren Veranstaltungen ein. So kann jedermann, ob Gast oder Einheimischer, sich ein Bild von der Vielfalt von Angeboten im romantischen Ahrtal machen.