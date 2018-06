Gegen Felswand geprallt

Dernau. Schwerste Kopfverletzungen hat sich ein 17-jähriger Kradfahrer aus Bonn am Donnerstag bei einem Unfall bei Dernau zugezogen. Er war von der Straße abgekommen und gegen eine Felswand geprallt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.06.2018

Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads ist bei einem Unfall am Donnerstagabend in Dernau schwerstverletzt worden. Das teilte die Polizei Mayen am Freitag mit. Laut Bericht war der 17-Jährige aus Bonn gegen 21.20 Uhr auf der Kreisstraße 35 aus Richtung Esch kommend abwärts in Richtung Dernau unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Leichtkraftrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallten Fahrer und Fahrzeug gegen eine Felswand und wurden zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Der Bonner zog sich hierbei schwerste Kopfverletzungen zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde er zur weiteren Behandlung in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. An dem Leichtkraftrad entstand ein Totalschaden.