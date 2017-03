Frühling in Sinzig

In Sinzig blühen die Krokusse bereits in ihrer vollen Pracht.

SINZIG. 210 000 Krokusse blühen in der Innenstadt von Sinzig. Bürger helfen beim Pflanzen. Einwohner und Besucher erfreuen sich an der Farbenpracht.

Im vergangenen Herbst trafen sich engagierte Sinziger Bürger, um im Rahmen einer Blumenzwiebelpflanzaktion die Stadt zum Jubiläum in ein Blumenmeer zu verwandeln. In mehreren Gruppen zogen die „Pflanzer“ durch die Stadt und die Ortsteile, um mehr als 10 000 Krokus- und Narzissenzwiebeln zu setzen.

Zu der Aktion hatten die Stadt Sinzig und das Bürgerforum eingeladen. Unterstützt wurden sie dabei auch von der Jugendgruppe der Feuerwehr und den Ortsvorstehern der Stadtteile. Zusätzlich übernahmen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs eine großflächige maschinelle Pflanzung von 200 000 Krokuszwiebeln.

Mit Beginn der frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tage, können sich nun Einheimische und Gäste gleichermaßen an dem gelungenen Ergebnis, im Harbachpark, im Lunapark, am Alten Marx und an der Stadtmauer erfreuen. Narzissen säumen die Fundamente der Stadtmauer und in bunten Bändern ziehen sich die gelb-blauen Krokusblüten durch die Grünanlagen der Stadt. Schon jetzt sind diese Frühlingsboten beliebte Fotomotive bei den Spaziergängern.

Und nicht nur im Jubiläumsjahr werden die Frühblüher Sinzig in ein Blumenmeer verwandeln: „Wir haben uns für die selbstvermehrenden Krokusse entschieden. Diese blühen über mehrere Jahre immer wieder und werden erst in zwei oder drei Jahren ihre voll Pracht entfaltet haben“, erklärte Wirtschaftsförderin Maike Gausmann-Vollrath.

Die Flächen sollten tunlichst nicht betreten und die Blüten nicht gepflückt werden. Die Stadtverwaltung bittet auch um Verständnis, dass die Flächen bis zu drei Wochen nach der Blüte nicht gemäht werden dürfen und in dieser Zeit das Gras höher stehen wird. Doch nur so könne gewährleistet werden, dass die Blütenpracht über mehrere Jahre erhalten bleibt.