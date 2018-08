Unter dem Motto „Die längste Theke von Bad Breisig“ feiern die Funken am Samstag, 18. August, ab 20 Uhr ihr 125-jähriges Bestehen in der Jahnhalle. Zunächst gibt der bekannte Kölner Sänger Björn Heuser ein Mitsingkonzert. Gegen 21.30 Uhr werden die „SchälPänz“ aus Niederzissen für Partystimmung sorgen. Neben der längsten Theke wird in der Hallenmitte eine mobile Seitenbühne aufgebaut, so dass die Musiker hautnah zu erleben sind. An die nicht so textsicheren Besucher werden Liedhefte verteilt. Die KG weist darauf hin, dass an diesem Tag das Parken vor und hinter der Jahnhalle nicht gestattet ist und bittet darum, die Parkplätze am Kurpark oder hinter dem Bahnhof zu nutzen.