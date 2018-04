NIEDERZISSEN. Ein Lkw-Fahrer hat bei einem Unfall auf der A61 in Höhe Niederzissen am Donnerstagabend seine Ladung verloren. Laut Polizei war der Mann betrunken.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.04.2018

Ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer hat am Donnerstag gegen 19.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann war gerade auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs, als in Höhe Niederzissen sein Anhänger kippte, der mit Kunststoffmüll beladen war. Die Ladung verteilte sich über die gesamte Fahrbahn, der schlingernde Anhänger beschädigte einen weiteren Pkw. Verletzt wurde glücklicherweise aber niemand.

Laut Polizei stellte sich während der Unfallaufnahme heraus, dass der 33-Jährige betrunken war. Die A61 musste zeitweise gesperrt werden, wodurch ein Rückstau von bis zu sieben Kilometern entstand. Gegen 2 Uhr konnte sie in der Nacht zu Freitag wieder freigegeben werden.