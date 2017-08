Zwergschulen auf dem Prüfstand

BERG. Nach dem Schulgesetz müssen Grundschulen mindestens eine Klasse je Klassenstufe umfassen. Ausnahmen können jedoch gemacht werden, wenn die Grundschulen die Mindestgrößen nur vorübergehend nicht erreichen oder in „besonderen Fällen“.

Die Zukunft der Vischeltalschule in Berg war Thema eines Gesprächs von Ortsbürgermeister Erwin Kessel mit der ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Altenahr, Ingrid Näkel-Surges, den CDU-Ratsmitgliedern Hubertus Kunz, Ewald Groß, Werner Esser sowie Mitgliedern des Schulelternbeirats.

Bürgermeister Erwin Kessel führte aus: „Ich erarbeite zurzeit ein Konzept für die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), das alle relevanten Punkte für den Erhalt berücksichtigt. Das Konzept zeigt deutlich, dass aus unserer Sicht am Erhalt dieser Grundschule kein Weg vorbeiführen kann.“ Besonders ins Gewicht falle die Tatsache, dass die Busverbindung zur nächsten Grundschule 50 Minuten dauere. „Für die Familien in Berg, Freisheim und Krälingen ist die Grundschule hier von besonderer Bedeutung. Die Nähe zum Wohnort und auch das familiäre Klima an unserer Schule bieten unseren Kindern optimale Bedingungen für den Start ins Schulleben“, heißt es vom Schulbeirat.

Im Ringen um den Erhalt des Schulstandortes Berg will man auch weiter gemeinsam an einem Strang ziehen: „Alle hier vor Ort tun ihr Möglichstes, um unsere Schule zu erhalten. Gemeinsam ist es uns gelungen, zu zeigen, was den Menschen in unserem Dorf diese Schule bedeutet. Auf der Sachebene wird ebenfalls überzeugend geliefert. Die Fakten sprechen für den Erhalt der Grundschule Berg “, so Bürgermeister Erwin Kessel weiter. Ingrid Näkel-Surges und Hubertus Kunz betonten, dass auch kleine Schulen ein gutes Lernumfeld böten – und deshalb wohnortnah erhalten bleiben müssten. „Die Landes-CDU fordert deshalb, dass die gesetzliche Mindestgröße von Schulen abgesenkt werden muss. Wir brauchen neue organisatorische Möglichkeiten, um kleine Schulen zu erhalten wie die Kooperation mit anderen Schulstandorten oder Kindertagesstätten.“

Das unterstrichen bei einem Besuch in der Grundschule Reifferscheid auch die CDU-Landtagsabgeordneten Horst Gies und Guido Ernst. Denn auch diese Schule ist von der Schließung bedroht.