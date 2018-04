SINZIG. 500 Besuchern wurde zum Abschluss der Projektwoche der Sinziger Regenbogenschule ein beeindruckendes Trommelkonzert geboten.

Von Bernd Linnarz, 23.04.2018

400 kleine Musiker trommelten enthusiastisch. 500 Zuschauer gingen auf der voll besetzten Tribüne begeistert mit. In der Sinziger Rudi-Altig-Halle war am Freitag richtig was los. Zum Abschluss ihrer Trommel-Projektwoche führten die Schüler der Regenbogenschule in Sinzig in der Rhein-Ahr-Sporthalle A das afrikanische Märchen „Das Geheimnis der Zaubertrommel“ auf.

Eine Woche lang hatten die Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Kollegium eigentlich nichts anders getan, als zu trommeln. Die Anleitungen gab es von Trommellehrer Thomas Soukou. Hunderte, mit Tierfellen bespannte Djembe-Trommeln, sorgten vor Hunderten von Zuschauern für eine rhythmisch beeindruckende Klangkulisse. Zudem gab es ein beeindruckendes Bühnenbild. Der Schulelternbeirat und die Lehrer hatten Palmen gebastelt und professionell anmutende, großflächige Gemälde mit den Tiersilhouetten von Giraffen und Elefanten angefertigt.

In selbst gemachten Kostümen begleiteten sich die Kinder selbst mit Gesang und umrahmten so die kleine gespielte und getanzte Geschichte zweier Kinder. Denn von einer ganz armen afrikanischen Familie handelte das Märchen von der Zaubertrommel. Zum Inhalt: Die beiden werden von den Dorfältesten weggeschickt, um eben jene Zaubertrommel zu suchen und zu finden, die für ein Ende der Hungersnot sorgen soll. Ein solches Trommel-Projekt, an dem die ganze Schule fast eine Woche lang mit Herzblut gearbeitet hatte, ist für den Kreis Ahrweiler bislang einmalig. Es ging darum mit Disziplin den Takt zu halten, Rhythmusgefühl zu entwickeln sowie Motorik und Konzentrationsfähigkeit zu schulen. Für die vielen Zuschauer, aber vor allen Dingen für die Hunderten kleinen Akteure war die Aufführung aber auch ein einmaliges Gemeinschaftserlebnis.

Weitere Informationen zum Projekt der Regenbogenschule gibt es im Internet unter www. Trommelzauber.de.