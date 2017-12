61 Wehrleute im Einsatz

WERSHOFEN. Zum Vollbrand eines Wohnhauses ist es am Sonntagabend in Wershofen in der Verbandsgemeinde Adenau gekommen. Der einzige Bewohner des Hauses konnte sich in Sicherheit bringen.

Gegen 19.20 Uhr hatte die Leitstelle Koblenz die Feuerwehren zu dem Bauernhaus in Marsch gesetzt. Da schlugen die Flammen bereits aus dem Dach.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der einzige Bewohner bereits ins Freie gerettet. Die Feuerwehr schützte umliegende Gebäude durch massiven Wassereinsatz, bekämpfte den Vollbrand unter anderem von der Drehleiter des Adenauer Löschzuges aus.

Im Einsatz waren 61 Wehrleute aus Adenau, Wershofen, Hümmel, Antweiler und Schuld. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo Mayen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten konnten zur Schadenshöhe noch keine Angaben machen.