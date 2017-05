Brunnenfest im Kurpark

BAD BREISIG. Bei sommerlichen Temperaturen feiern Hunderte Besucher, die sich über ein abwechslungsreiches Programm freuen. Dabei stehen Tanz und Musik im Mittelpunkt.

Von Christoph Lüttgen, 29.05.2017

Bei allerbestem Ausflugswetter strömten am Wochenende Hunderte von Besucher in den Bad Breisiger Kurpark, um den zweiten und dritten Tag des Brunnenfestes zu feiern. Großen Anteil an der guten Stimmung hatte die KG Bad Breisig, die auch in diesem Jahr wieder alle Register gezogen hat, um den Besuchern an beiden Tagen unterhaltsame Stunden zu bescheren. So haben die Karnevalisten am Samstag mit einem schwungvollen Vorstell- und Familiennachmittag die fünfte Jahreszeit in den Sommer verlegt.

Bühne frei

Zur Eröffnung gab die Moderatorin und Vizechefin der KG, Irmgard Köhler-Regnéry, die Bühne für die 18 Mädchen und Frauen der Tanzgarde der „Jeckige Globistere“ Waldorf frei. Die Tänzerinnen im Alter von 14 bis 25 Jahren begeisterten in ihren kirschroten Kostümen noch einmal mit ihrem Showtanz der vergangenen Session.

Mit neonfarbenen Leggins, Netzhemd und Stirnhemd präsentierten sich die „Headlights“ in originalem Aerobic-Outfit der 80er Jahre. Mit ihrer ebenso akrobatischen wie schwungvollen Darbietung bewegten sie sich jedoch voll auf der Höhe der Zeit. Sehr gut angekommen ist nicht zuletzt auch die Einradgruppe des TV Niederlützingen „Radlos“ mit temporeichen Balanceakten und Akrobatik.

Mit Puschel und Paddel verdienten sich die jungen Matrosinnen und Matrosen der Formation „Seven ups“ der Brohler Narrenzunft den Applaus der Zuschauer. Das galt auch für die Bad Breisiger Showtanzgruppe „Attention“, die in roten Blaumännern und Helm die Blicke auf sich zogen. Und wie es sich für Bauarbeiter(innen) gehört, wirbelten sie mit Hammer, Mörtelwanne und Leiter über die Bühne. Mit Sonnenschirmen in Regenbogenfarben war die Showtanzgruppe Lützinck bestens ausgestattet und die Cheerleader des PSV Remagen animierten die Besucher mit einem Workshop erfolgreich zum Mitmachen.

Ein Wochenende mit Programm

Die volle Kapelle gab es schließlich am Samstagabend. So kamen bei der „MSB Showband“ nicht weniger als 30 Instrumente zum Einsatz. Die achtköpfige Tanz- und Show-Band aus dem Kreis Ahrweiler verbreitete mit Evergreens und aktuellen Hits bis in die Nacht Partystimmung im Kurpark.

Für Bewegung der anderen Art sorgte am Sonntag der Eifelverein Bad Breisig mit seiner „Komm-Mit-Wanderung“. Unter dem Motto „Singendes, Klingendes Breisiger Ländchen“ boten vier lokale Musikgruppen das Vorspiel für das Platzkonzert der „Rhein-Ahr-Spatzen“. Im Rhythmus schmissiger Live-Musik hatten die Besucher auch beim Flanieren über den Krammarkt ihren Spaß.

Neben preiswerter Sommermode, Schmuck, Lederhandtaschen, Spielzeug, Kunst und zahlreichen originellen Gartendekorationen kamen vom Fischbrötchen, Spießbraten bis zur Rostbratwurst auch die kulinarischen Bedürfnisse nicht zu kurz. Und für echte Jahrmarktatmosphäre sorgten eine Schießbude und ein Kinderkarussell.