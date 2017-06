Schirmherr gefunden

Auftakt zur Schlemmerei: Landtagsvizepräsident Hans-Josef Bracht (l.) und Stadtbürgermeisterin Gabriele Hermann–Lersch greifen in Gegenwart von Culinaria-Chef Werner Pommer zu.

BAD BREISIG. Landtagsvizepräsident Hans-Josef Bracht steht im Mittelpunkt der Kulinarischen Woche in Bad Breisig. Acht Restaurants laden zum Schlemmen ein.

Hans-Josef Bracht, CDU-Politiker und Vize-Präsident des rheinland-pfälzischen Landtages, wird neuer Ritter der Kulinarischen Tafelrunde in Bad Breisig. Der 62-jährige frühere Regierungsdirektor, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag aus Rheinböllen, wurde am Montag von den Ausrichtern der „Kulinarischen Woche“ präsentiert. Der Landtagsabgeordnete tritt die Nachfolge von Torsten Ohlert an.

„Jede Veranstaltung braucht ein Zugpferd“, meinte Landrat Jürgen Pföhler, der den Bad Breisiger Köchen, die sich an der Kulinarischen Woche beteiligen, bescheinigte, aktive Wirtschaftsförderung zu betreiben, deren Strahlkraft weit über die Kreisgrenzen hinaus reiche. Das „Veranstaltungsformat“ bezeichnete Pföhler als „Erfolgsgeschichte“.

Alljährlich laden acht Bad Breisiger Restaurantbetriebe zu besonderen Schlemmereien ein. Gerichte aus aller Herren Länder stehen dann auf der Speisekarte. Der „Templerhof“ beispielsweise ist mit Spezialitäten aus der Toscana vertreten, die „Rheinterrassen“ laden zu amerikanischer Küche ein, im Restaurant „Am Kamin“ kommen die Freunde skandinavischer Kochkunst auf ihre Kosten. Die Schirmherrschaft obliegt dem jeweiligen amtierenden „Ritter der Kulinarischen Runde“. 1993 war dies übrigens Angela Merkel.

Gelder für krebskranke Kinder sammeln

Der neue Ordensträger will nicht nur alle beteiligten Restaurants besuchen und die Gastronomen unterstützen, vielmehr möchte er auch als ehrenamtlicher Motor und Botschafter der „Tour der Hoffnung“ Gelder für die Therapie krebskranker Kinder sammeln. Als 1983 die erste „Tour der Hoffnung“ startete, hatten an Leukämie erkrankte Kinder bereits eine durchschnittliche Chance auf Heilung von etwa 60 Prozent. „Heute ist diese Chance dank verbesserter Forschung auf mehr als 85 Prozent gestiegen“, so Bracht.

Im Rahmen eines Schlemmerabends, der am 12. Juli auf einem Rheinschiff stattfindet, wird der Vize-Präsident des Landtages ganz offiziell mit einem großen Holzlöffel von der Bad Breisiger Brunnenkönigin Laura zum Ritter geschlagen und in die erlauchte Tafelrunde aufgenommen. Schon jetzt dankte die Bad Breisiger Stadtbürgermeisterin Gabriele Hermann-Lersch den Köchen und Sponsoren, die das Gaumenfest ermöglichen. „Vor den Kulissen bereiten Schlemmerabend und Kulinarische Woche viel Freude, dahinter viel Arbeit“, weiß die Stadtchefin.