BAD BREISIG. Bad Breisig hat eine neue Brunnenkönigin: Elena Waditzer hat zum Auftakt des Bad Breisiger Brunnenfestes die Krone von Laura Herter übernommen.

Von Andrea Simons, 12.05.2018

Mit dem Wasser war es so eine Sache zum Auftakt des Bad Breisiger Brunnenfestes. Klar, dass der Springbrunnen in der Quellenstadt sprudelte, der Rhein vorbeiströmte und in den Römer-Thermen in Thermalwasser gebadet werden kann. Aber von oben wollte keiner nass werden. Und tatsächlich blieb es zur offiziellen Eröffnung im Bad Breisiger Kurpark bis auf wenige Tropfen trocken. Was floss, waren eher die Tränen der scheidenden Brunnenkönigin sowie ihrer Familie, Freunden und Fans. Auch so mancher andere Besucher bekam feuchte Augen bei dem emotionalen Abschied von Laura Herter.

Für eine „unvergessliche Zeit“ dankte sie unter anderem den Ausrichtern des Brunnenfestes von der Stadt und der Tourist-Information, der Werbegemeinschaft und der Karnevalsgesellschaft, vertreten unter anderem durch Gabriele Hermann-Lersch, Andreas Wind-scheif und Biggi Geef. Letztere führte auch auf launige Art durch das Programm und nannte Herter, die im Januar gar zur Miss Rheinland-Pfalz gewählt worden war, „unsere Miss Germany der Herzen“.

Kreisbeigeordneter Fritz Langenhorst bezeichnete Herter als „vorbildliche Repräsentantin mit Herzblut für ihre Heimat“, und sie selbst stellte fest: „Die Erfahrungen und Glücksmomente, die ich als Brunnenkönigin sammeln konnte, bleiben mir für immer und ewig.“ Dann setzte Verbandsgemeinde-Bürgermeister Bernd Weidenbach der scheidenden Majestät die Krone ab und Windscheif der neuen Majestät die Krone auf. Dazu machten die „Brohler Böller“ ihrem Namen alle Ehre.

Von ihrer Vorgängerin und Schulfreundin selbst ausgewählt, wegen des Amts angesprochen und darauf vorbereitet, strahlte Elena Waditzer und wandte sich scheinbar kaum aufgeregt an die vielen applaudierenden Zuschauer vor der Kurparkbühne. Die Abiturientin, die sich bei der Polizei beworben hat, erklärte: „Die Historie besagt, dass ich die 21. Brunnenkönigin bin und auch in Kürze 21 Jahre alt werde. Dies empfinde ich als eine glückliche Fügung.“ Ihre Regentschaft möchte sie „würdevoll, sympathisch, herzlich, weltoffen und auf meine persönliche Art und Weise in Bad Breisig und darüber hinaus ausüben“.

Schimmel ziehen die Kutscheder Majestäten

Schon lange vor der Inthronisation waren die Majestäten in ihren pastellfarbenen Kleidern, Anne Herter in Hell-Flieder, und Elena Waditzer in Lindgrün, begehrtes Fotomotiv gewesen. Gemeinsam waren sie mit einer von zwei Schimmeln gezogenen Kutsche vorgefahren, angeführt vom Spielmannszug Bad Breisig. Mit viel Musik und schon bald ein paar Tanzfreudigen auf der Tanzfläche ging es auch weiter. „Mal ist das Wetter besser, mal ist es schlechter, und mal ist das Programm besser. Für dieses Jahr haben wir uns ein viel besseres Programm vorgenommen“, hatte die Stadtbürgermeisterin zuvor erklärt, und auf Livemusik an allen vier Tagen verwiesen: Dafür sorgte am Donnerstag die Sunshine Dance Band und am Freitag Jeckediz. Am Samstag soll die Unterhaltung nach dem Familiennachmittag mit einem DJ und Abba Review sowie am Sonntag unter anderem mit Auftritten von den Fat Daddies und „Streuobst“ weitergehen.

„Länger, attraktiver, größer, unterhaltsamer“ lautet das Motto der Veranstalter für das diesjährige Brunnenfest. Neu ist, dass der Freitag mit einbezogen wurde, neu ist die Moderation und neu ist die Oldtimereinfahrt am Sonntag. Zudem wird der Kurpark illuminiert, rund 50 Marktstände sind aufgebaut. Das Angebot reicht von Arganöl bis zum „Zauberlicht“. Auch Lederwaren, Kleidung, Gartenartikel und weiteres Dekoratives und Kulinarisches sind zu erstehen.