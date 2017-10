Jubiläumsfest der Dorfgemeinschaft Bad Bodendorf

BAD BODENDORF. Ein Jahr Arbeit hatte die Dorffestgemeinschaft in die Vorbereitungen gesteckt, um die Jubiläumsausgabe des 40. Bad Bodendorfer Dorffestes zu einem besonderen Ereignis zu machen.

Von Bernd Linnarz, 03.10.2017

Dauerregen hat den Organisatoren des 40. Dorffestes am Samstag tiefe Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. „Der Blick nach draußen war schon ein kleiner Schock am Morgen“, gibt Gerold Schreyer, Kassenwart der Dorfgemeinschaft Zukunft Bad Bodendorf, zu. Angesichts des Schmuddelwetters habe der Festausschuss mit dem Gedanken gespielt, das Fest ganz abzusagen. Am Ende entschied man sich, zumindest eine abgespeckte Version durchzuführen.

Ein Jahr Arbeit hat die Dorffestgemeinschaft in die Vorbereitung gesteckt, um die Jubiläumsausgabe des Festes zu einem besonderen Ereignis zu machen. Vor allem die Bad Bodendorfer Vereine und Gewerbetreibenden wollten die Hauptstraße in eine Festmeile verwandeln und den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm bieten. „Das sollte nicht alles umsonst gewesen sein, sodass wir uns entschieden haben, das Fest in familiärer Atmosphäre stattfinden zu lassen“, erklärte Schreyer. So hatte man die verbliebenen Stände und Zelte in Höhe von Simons Hof konzentriert. Dennoch ist eine ganze Menge dem Regen zum Opfer gefallen. So musste das komplette Programm auf der Hauptbühne abgesagt werden. Zudem machte ein halbes Dutzend Standbetreiber einen Rückzieher. Und auch der Kinderflohmarkt musste den äußeren Bedingungen weichen.

Döppekooche statt Reibekuchen

Auch der SPD-Ortsverein hat Abstriche machen müssen. „Wir wollten Reibekuchen und bayerisches Bier anbieten. Wir haben auf beides verzichtet und stattdessen Döppekooche gemacht“, sagte Günter Martin von der Bodendorfer SPD. Immerhin eröffnete Ortsvorsteher Alexander Albrecht das Fest wie geplant mit dem Fassanstich. Und auch die Chorgemeinschaft der Männergesangvereine „Eintracht“ Bad Bodendorf und „Cäcilia Sinzig“ ließ sich die gute Laune nicht verderben.

Zur Freude der Festbesucher sangen die Kinder der Kita „Max und Moritz“ ihre Lieder und die Grundschule präsentierte ihr Stabpuppentheater „Die schrägen Vögel“. Das Blasorchester St. Sebastianus spielte auf, während Musiker Daniel Grillo für Stimmung sorgte. Die Kameraden der Bodendorfer Wehr verkauften fleißig Lose für ihre 300 Preise umfassende Tombola. Monika Klar, Guido Lenzen und Karl Hanenberg vergaben die Preise des Luftballonwettbewerbs, den der Gewerbeverein zur 750-Jahr-Feier initiiert hatte. Mit knapp 300 Kilometern hatte der Ballon der Remagenerin Melanie Gemein die weiteste Strecke zurückgelegt. Das brachte ihr einen Renovierungsgutschein im Wert von 750 Euro ein. Die Künstlergruppe „Bad Bodendorf Kreativ“ zeigte in Simons Hof handgefertigte Karten, Malerei sowie Gestecke.