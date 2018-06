Polizei stellt Beute sicher

AHRWEILER. Zwei Autobrecher, die die Polizei in der Nacht zu Donnerstag auf frischer Tat ertappte, müssen ins Gefängnis. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Täter sind bereits polizeibekannt.

Die auf frischer Tat von der Polizei festgenommenen beiden Täter, die in der Ahrweiler Christine-Demmer-Straße Polizei ertappt zwei Autoknacker in Ahrweiler auf frischer Tat, wurden dem Haftrichter vorgeführt. Er erließ am Donnerstagnachmittag gegen beide Täter, die 19 und 20 Jahre alt und der Polizei bereits bekannt sind, Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten den Männern weitere Taten nachgewiesen werden. So kam es in der gleichen Nacht zu drei Aufbrüchen im Stadtgebiet, die die Handschrift der Festgenommenen aufwies. Zudem konnte auch ein Mittäter ermittelt werden. Bei ihm wurden bei der Durchsuchung seiner Wohnung weiteres Diebesgut und Aufbruchwerkzeug sichergestellt.