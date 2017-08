Brohltal. Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 61 sind am Montagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer krachte ungebremst auf einen Parkplatz und in eine dortige Rastanlage.

Schwerer Unfall an der Raststätte Brohltal-Ost: Ein Autofahrer verlor am Montagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste auf den Parkplatz. Der Mann befuhr gegen 17.43 Uhr mit seinem Pkw die Autobahn aus Fahrtrichtung Koblenz kommend in Richtung Bad Neuenahr. Vermutlich etwa einen Kilometer vor der Einfahrt zur Raststätte verlor der Fahrer nach Aussage des Beifahrers aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin fuhr der Wagen mit rund 200 Stundenkilometern ungebremst auf das Raststätten-Gelände und verursachte dort hohen Sachschaden.

Das Auto prallte gegen einen Begrenzungsstein, überschlug sich mehrfach und kam nach 200 Meter am Ende der Schwerlastspur zum Stehen. Der Pkw erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. Ferner wurden eine Plexiglasscheibe des Tankstellengeländes, ein Sattelzug und ein Wohnmobil beschädigt.

Beide Insassen des verunglückten Autos wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Gesamtschadensumme beläuft sich nach Schätzungen der Autobahnpolizei auf circa 50 000 Euro. Die Rastanlage war komplett für die Dauer von vier Stunden gesperrt.