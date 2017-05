20-Jähriger bei Unfall verletzt

ADENAU. Ein 20-Jähriger aus dem Ahrkreis ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Er kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Fels. Daraufhin überschlug sich der Pkw.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen auf der Landesstraße L 73 zwischen Schuld und dem Laufenbacher Hof gekommen. Ein 20-jähriger Mann aus dem Ahrkreis befuhr die Strecke in Fahrtrichtung Schuld und kam auf trockener Fahrbahn in einem nicht einsehbaren Kurvenbereich vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen die Felswand.

André Kirschner von der Adenauer Wache: „Der Kleinwagen wurde hierdurch ausgehebelt und überschlug sich. Der Wagen rutschte quer über die Fahrbahn und stieß anschließend gegen die Schutzplanke. Der Wagen blieb schließlich auf dem Dach liegen.“

Der junge Mann wurde durch den Aufprall in seinen Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit mittelschweren Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, außerdem wurde ein Stück Leitplanke beschädigt. Vor Ort waren neben der Polizei Adenau der Rettungsdienst sowie Kameraden der Feuerwehren Schuld, Antweiler und Adenau im Einsatz.