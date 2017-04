Schwere Unfälle auf der B 9 in Sinzig

SINZIG. Nach der Sperrung der B9 in Sinzig nach einem Unfall mit zwei Leichtverletzten, kracht am Sonntagmittag ein Auto ins Stauende: Vier Personen werden verletzt, drei Pkw demoliert. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Ein eher glimpflich verlaufener Unfall, der sich am Sonntag, gegen 11.45 Uhr auf der B9 in Höhe Sinzig in Fahrtrichtung Bonn ereignete, hatte nach Aufhebung der Vollsperrung fatale Folgen: Im Stauende fuhr ein Autofahrer auf einen Pkw auf, drei Autos wurden demoliert, vier Personen verletzt. Ein Rettungshubschrauber musste auf der dann erneut voll gesperrten Bundesstraße landen, um Verletzte ins Krankenhaus zu bringen.

Wie ein Beamter der Polizeiinspektion Remagen auf GA-Anfrage mitteilte, ereignete sich zunächst der erste Unfall gegen 11.45 Uhr, in den zwei Fahrzeuge involviert waren. Die Unfallursache ist derzeit nicht geklärt. Die Kollision forderte zwei Leichtverletzte. Weil die B 9 aber von Trümmerteilen übersät war, musste die Bundesstraße voll gesperrt werden.

Als dann die Sperrung nach zwei Stunden aufgehoben werden konnte, ereignete sich der deutlich folgenschwerere Unfall, bei dem ein Auto ins Stauende krachte. Derzeit sind die Rettungskräfte noch im Einsatz.