Fotos der Freundschaft mit Mártély

ALTENAHR. „Partnerschaft - Landschaft - Freundschaft“ heißt die Ausstellung im Rahmen der Serie „Kunst im Rathaus“, die am Freitag in Altenahr eröffnet wurde und deren Vernissage-Gäste ganz besondere waren: Freunde aus Mártély.

42 Besucher aus der ungarischen Partnergemeinde Mártély wohnten der Präsentation durch Verbandsbürgermeister Achim Haag, Bürgermeister Jozsef Borsos, die Vorsitzende des Kulturvereins Mittelahr, Angelika Furth und Stefan Reitler als Vorsitzender des Altenahrer Partnerschaftsvereins bei. Einen Tag zuvor hatten die Ungarn nach rund 18-stündiger Busfahrt ihr Ziel erreicht, bis Sonntagabend erwartet sie anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Partnerschaft ein abwechslungsreiches Programm im Ahrtal (der GA berichtete).

100 Fotografien aus den unzähligen Begegnungen der vergangenen zwei Jahrzehnte hatte Furth zusammengestellt, die jetzt bis zum 20. September die Flure bis in den obersten Stock zum großen Ratssaal zieren. Sie geben mit Landschaftsbildern, aber auch der Präsentation von Gastfreundschaft und Geselligkeit eindrucksvoll wieder, dass den beiden Partnerschaftsvereinen gelungen ist, „aus Fremden Freunde werden zu lassen“.

Kulturverein feiert Jubiläum

„Fotografien sind Kunst, sie sind objektiv im wahrsten Sinne des Wortes“, so Haag, der sich ausdrücklich bei Dolmetscherin Judith Wild bedankte: „Hier sehen wir die Früchte Ihrer Arbeit. Sie haben für viele Begegnungen den Boden bereitet.“ Furth, deren Kulturverein in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, hat seit 2003 intensiven Kontakt mit Mártély und den ungarischen Künstlern.

„Was mich beim Besuch in dem ehemaligen Fischerdorf im Süden Ungarns immer wieder erstaunt, ist die große Gastfreundschaft.“ Davon werden die Altenahrer bis Sonntag vieles zurückgeben können, am Samstagabend findet in Dernau ein großer Jubiläumsfestabend statt. Furth überreichte Jozsef Borsos als Gastgeschenk eine „Erdmutter“ aus Ton, die Künstlerin Elisabeth Wankerl gefertigt hatte.