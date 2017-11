Einkaufen statt Seilbahnfahren

Vor fünf Jahren ist die Seilbahn in Altenahr zum letzten Mal gefahren. Auf dem Parkplatz an der Talstation soll ein Supermarkt entstehen.

ALTENAHR. Schon seit fünf Jahren fahren die Sessellifte in Ahrweiler nicht mehr. Jetzt bahnt sich auf dem Parkplatz der Anlage Neues an: Ein Supermarkt mit Vollsortiment soll auf dem Areal am Ahrufer entstehen.

Von Christine Schulze, 07.11.2017

Die Bagger sind abgezogen, die Absperrung ist allerdings noch da. Trotzdem zeichnet sich auf dem Seilbahn-Parkplatz in Altenahr Neues ab. Nachdem die Seilbahn schon seit geraumer Zeit nicht mehr verkehrt, wurden jetzt auch die dazugehörigen Betriebsgebäude abgerissen, die Stützen im Hang sollen folgen, die Fundamente dort werden aber bleiben. Das Verfahren entspricht den alten Vereinbarungen der Gemeinde mit dem Betreiber der Seilbahn. Mit dem Rückbau kommt ein Projekt der Gemeinde näher: Ein Supermarkt mit Vollsortiment soll auf dem Areal am Ahrufer entstehen.

Bürgermeister Rüdiger Fuhrmann hofft zuversichtlich auf die Baugenehmigung in gut einem Jahr. „Der Platz wird sich komplett verändern“ ist er sich sicher und erwartet auch Grünanlagen auf der derzeit öden Asphaltfläche.

Erneuert werden dort auch die Ahr-Brücke und der Radweg, der über die Brücke und den Platz führt. „Ein Vertrag zur Kostenübernahme durch den Bund mit dem Landesbetrieb Mobilität steht“, sagt Fuhrmann.

Damit hätte die Gemeinde ein Brücken-Problem weniger. Bis zum Jahresende hofft der Bürgermeister außerdem auf „Signale für die Finanzierung“ der vom Hochwasser 2016 weggeschwemmten Brücke im Langfigtal. Dann könnten die Arbeiten im Winter ausgeschrieben werden und die Arbeiten – mit Rücksicht auf die Fische – im Spätsommer 2018 beginnen, so der Plan. Der Rat soll sich in der nächsten Sitzung mit dem Thema befassen.