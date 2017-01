Empfang bei "Aktiv für Sinzig"

13.01.2017 SINZIG. Eine solide Finanzlage und viele Pläne für das Jubiläumsjahr 2017: „Aktiv für Sinzig“, der Zusammenschluss der Sinziger Unternehmer, Gewerbetreibenden, Einzelhändler und Dienstleister zeigte sich bestens aufgelegt.

Bei seiner Hauptversammlung im Bad Bodendorfer Hotel Maravilla zog der Verein eine überaus positive Bilanz für das Jahr 2016 und gab noch einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr.

Wie bereits seit sechs Jahren war die Jahreshauptversammlung kombiniert mit dem Neujahrsempfang. Da werden zwar die Regularien einer klassischen Jahreshauptversammlung eingehalten aber durch den Charakter des Neujahrsempfangs geht es wesentlich lockerer zu.

In diesem Jahr standen keinerlei Neuwahlen oder Ergänzungswahlen auf dem Programm. Für Aktiv-Vorsitzender Andreas Schwerter sind dabei der Beamer und eine große Leinwand das wichtigste Werkzeug, um seine Jahresberichte an den Mann und die Frau zu bringen.

Wie im Vorjahr wurde deutlich, dass die Aktivgemeinschaft sich bemüht, das Etikett als reine Eventagentur abzulegen und sich intensiv damit beschäftigen will, den Verein für Gewerbetreibende attraktiver zu machen und das Marketing in Sinzig voranzubringen. Indiz dafür: Das auf drei Tage ausgedehnte „Sprudelnde Sinzig“ im Jahr 2016 wurde von der Eventagentur von Michael Juchum auf die Beine gestellt. Das „Sprudelnde Sinzig“ und den zweitägigen Weinsommer nannte Andreas Schwerter denn auch als Highlights des abgelaufenen Jahres. In Sachen internes und externes Marketing erläuterte Peter Blum das Konzept von BNI.

Die Idee stammt aus den USA und es geht um ein wöchentliches Business-Frühstück, das bereits jetzt jeden Freitag um 6.30 Uhr in den Räumen des Maravilla stattfindet. Der Sinziger Treff hat zurzeit 32 Teilnehmer, es geht sozusagen um Selbstmarketing und Networking innerhalb der Gruppe dieser Unternehmer.

Eine ganz spontane Aktion fand bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung ihren Abschluss. Denn beim Konzert der Höhner auf dem Kirchplatz entstand die Idee für die Flutopfer auf der Grafschaft zu sammeln. 1426,40 Euro übergab Andreas Schwerter an Bürgermeister Wolfgang Kroeger, der den Scheck an Landrat Jürgen Pföhler für „Nachbar in Not“ weiterleiten wird. Am Abend selbst wurde mittels eines riesengroßen roten Kreissparkassen-Sparschweins erneut für diesen Zweck gesammelt.

Zahlreiche Aktivitäten sind für das Jubiläumsjahr 2017 geplant. Die Aktivgemeinschaft wird an ihrem bisherigen Festprogramm im Jahreslauf festhalten und auch noch einige zusätzliche Aktivitäten anbieten. Beim Kassenbericht wurde deutlich, dass der Umsatz des Vereins auf 43.000 Euro gefallen ist (in 2015 waren es noch 71 000 Euro) aber trotzdem ein positiver Jahresabschluss erzielt werden konnte.

Einen kleinen Vorgeschmack auf 2017 gab es durch Ulli Martin vom Bürgerforum. Der warb in der Versammlung mit einer kleinen Dia-Show noch einmal für die Unterstützung für den Barbarossa-Skulpturen-Weg, den das Bürgerforum und sein Arbeitskreis Kultur und Feste aufgelegt haben (der General-Anzeiger berichtete). Martin gab dabei auch bekannt, dass bereits Sponsoren für zwölf Figuren gefunden worden sind. Immerhin kostet eine der rund 1,90 Meter großen Barbarossa- Skulpturen den Sponsorbeitrag von 1500 Euro. (Bernd Linnarz)