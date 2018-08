Wechsel im Vorstand

SINZIG. In seiner jüngsten Mitgliederversammlung im Sinziger Rathaus hat der Verein Rhein-Meile-aktiv einen neuen Vorstand gewählt. Turnusgemäß ging der Vorsitz von Remagens Ex-Bürgermeister Herbert Georgi auf Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron über.

Von Christoph Lüttgen, 24.08.2018

Der stellvertretende Vorsitz des Vereins, deren Mitglieder die Städte Bad Breisig, Sinzig und Remagen sowie der jeweiligen Werbegemeinschaften und des Rhein-Ahr-Campus sind, wechselte von der Bad Breisiger Werbegemeinschaft auf die Vorsitzende der Werbegemeinschaft „Remagen mag ich“, Petra Pellenz.

Die gemeinsam durchgeführten Aktivitäten bewerteten die Mitglieder durchweg positiv für die Innen- und Außendarstellung der Rheinschiene des Kreises Ahrweiler. Die Bandbreite reichte von den Weihnachtsmärkten mit abgestimmter Werbung über die Rhein-Meile Open-Air-Konzerte bis hin zur Kooperation beim Einsatz von Shuttlebussen, die bei wichtigen örtlichen Festen eingesetzt wurden. Auch die Beliebtheit des gemeinsamen Schwimmbad-Passes der drei Bäder der Rhein-Meile sei nach fünf Jahren ungebrochen.

Zusammenarbeit der Städte soll fortgesetzt werden

Auch in Zukunft wollen die Städte und Werbegemeinschaften ihre gute Zusammenarbeit fortsetzen. Der neue Vorsitzende Geron kündigte an, dass die Rhein-Meile aktiv im November im Rahmen einer Digital-Werkstatt ein praxistaugliches Arbeitspapier für eine gemeinsame Digitalstrategie erarbeiten werde. Zudem stehen als gemeinsame Projekte das Programm „Starke Kommunen – starkes Land“ und eine Partizipation an der Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Jahr 2022 auf der Agenda.

Weitere Informationen und ein Branchenverzeichnis der Mitglieder der angeschlossenen Werbegemeinschaften gibt es im Internet unter www.rhein-meile-aktiv.de.