Spezialeinheit an der Engelsley im Einsatz

Die Tunnelrühre an der Engelsley.

ALTENAHR. Eine Spezialeinheit der Altenahrer Feuerwehr hatte Donnerstagabend einen Rettungseinsatz am Hausberg des Langfigtals, der Engelsley.

Von Günther Schmitt, 16.03.2017

Zwei Wanderer hatten an der Engelsley den Weg verlassen und waren in Bergnot geraten. Ein Wanderer drohte abzustürzen. Das war ein Fall für die Höhenretter der Feuerwehr, eine Spezialtruppe, die jeden Berg und Steilhang an der Mittelahr kennt.

Während ein Wanderer ins Tal geführt werden konnte, musste der andere von den Bergsteigern abgeseilt werden. „Mit dem Schlauchboot der Wehr wurde der Mann dann auf die andere Ahrseite ins Feuerwehrhaus gebracht, wo er mit leichten Verletzungen dem Rettungsdienst des DRK übergeben wurde“, berichtete am Abend Frank Linnarz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Altenahr.

Der letzte Einsatz der Höhenretter an der Engelsley war 2013. Eine 40-jährige Bonnerin war Weihnachten 2013 an der Engelsley abgestürzt. Sie konnte nur in Kooperation von Feuerwehr und Bundeswehrhubschrauber gerettet werden.