Aus Fremden wurden Freunde

ALTENAHR. Was 1997 auf dem Hambacher Schloss begann, soll in diesem Jahr besonders gewürdigt werden, denn schließlich sind die Verbandsgemeinde Altenahr und das ungarische Mártély seit nunmehr 20 Jahren freundschaftlich verbunden. Bevor gefeiert wird, stand eine Zusammenkunft in Ungarn an.

Von Andrea Simons, 23.07.2017

Gut 200 Personen waren geladen, um im festlich geschmückten Gemeindehaus in Mártély den runden Geburtstag zu feiern. Zum Auftakt dankten der Bürgermeister der Gemeinde Mártély, Jòzef Borsos, und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr, Achim Haag, allen Beteiligten, die am Aufbau der Partnerschaft beteiligt waren und immer noch sind. Die Blaskapelle Altenahr spielte und eine Beurkundung besiegelte erneut das Anliegen der Kooperation und den gemeinsamen Weg eines europäischen Miteinanders.

Der Festabend machte nach Angaben von Verbandsgemeindevertretern allen Gästen deutlich, dass die Partnerschaft gerade durch die Beteiligung vieler Kinder und Jugendlicher auf beiden Seiten gewachsen und lebendig ist und gestärkt in die Zukunft blicken kann. Aus Fremden seien Freunde geworden auf diesem Weg vielfältigster und zahlreicher Begegnungen mit Höhen und Tiefen, Veränderungen und immer auch Investitionen, die eine Partnerschaft benötige, um sich weiterzuentwickeln.

Partner aus Rumänien, Serbien und aus der Verbandsgemeinde Altenahr waren zum viertägigen Geburtstagsprogramm in die 1350 Einwohner große ungarische Gemeinde gekommen. Drei Gruppen aus Altenahr waren in die 1400 Kilometer entfernte Partnergemeinde gereist. Dazu gehörten die Blaskapelle Altenahr, die per Bus mit all ihren Instrumenten im Gepäck reiste, sowie die Jugenddelegation, die per Kleinbus den weiten Weg auf sich nahm. Die Flugdelegation, bestehend aus Mitgliedern des Verbandsgemeinderates, der Verwaltung, Bürgermeistern, Partnerschaftsvereins und in Begleitung des Ersten Beigeordneten des Kreises Ahrweiler und Landtagsabgeordneten Horst Gies, kam fast gleichzeitig im sonnigen und heißen Mártély an.

Auf sie warteten unter anderem ein Sommerabendkonzert der beiden Blaskapellen aus Altenahr und aus Hódmezövásárhely, der Besuch des regionalen Marktes und ein traditionelles Getreidefest, aber auch Zeit für Spaziergänge, zum Schwimmen, für Treffen mit der eigenen Gruppe und mit den Freunden aus Mártély sowie kulinarische Eindrücke, für die viele Freiwillige aus der ungarischen Partnergemeinde sorgten.

Ein Zukunftsgespräch mit vielen Beteiligten im Rathaus machte Hoffnung nicht nur auf ein Wiedersehen, sondern auf weitere lebendige Partnerschaftsjahre.

Mit Dank für die Gastfreundschaft und mit vielen Erinnerungen reisten die Altenahrer wieder heimwärts und freuen sich auf die bevorstehenden Partnerschaftsfeiern an der Ahr.