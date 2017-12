Keine vierte Wahlperiode

ALTENAHR. „Am 30. Juni 2019 ist für mich Schluss.“ Das erklärte am Montag Achim Haag, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr.

Am Morgen hatte er die Fraktionen des Verbandsgemeinderates, die Beigeordneten und die Mitarbeiter des Altenahrer Rathauses bei einer Personalversammlung darüber informiert, dass er keine vierte Amtszeit als hauptamtlicher Bürgermeister anstrebt. Haag ist seit 22 Jahren Chef der Verbandsgemeindeverwaltung. „Es ist mein Wunschberuf, ich durfte meinen Traum leben“, sagte der 62-Jährige der „keinen anderthalbjährigen Beerdigungszug“ will.

Er wolle rechtzeitig Klarheit schaffen, sagte Haag. So hätten alle Parteien genügend Zeit, sich um geeignete Kandidaten zu bemühen. Für ihn beginne im Sommer 2019 ein neuer Lebensabschnitt, auf den er sich freue. Die Hände in den Schoß legen will Haag dann nicht, denn der Volljurist kann sich durchaus eine Kanzleigemeinschaft mit seiner Frau Andrea Literski-Haag vorstellen. „Das wäre das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten“, sagte Haag, der sich dem Öffentlichen Recht und dem Strafrecht widmen will. Auch mehr Zeit für sein Ehrenamt werde er dann haben und diese auch dafür nutzen, sagte Haag. Er ist Präsident der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft auf Bundesebene und Chef des DRK im Kreis Ahrweiler.