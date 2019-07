Sinzig. Am Sonntag kam es zu einem Unfall im Auffahrtsbereich der B9 bei Sinzig. Dabei verstarb der Unfallverursacher. Die Polizei ermittelt derzeit noch die Ursache.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.07.2019

Am späten Sonntagmittag kam es zu einem tödlichen Unfall in Sinzig. Im Auffahrtsbereich der Bundesstraße 9 vom Hochverteiler Sinzig kommend in Richtung Remagen kam es am Sonntag gegen 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei Remagen mitteilte, kam dabei ein 92-jähriger Fahrer ums Leben.

Laut der Pressemitteilung war das Fahrzeug zuerst in die Mittelleitplanke und dann in die rechte Leitplanke eingeschlagen wo es dann zum Stillstand kam. Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, ist derzeit noch unklar. Die B9 war bis auf die Beschleunigungsspur nicht gesperrt. Weitere Beteiligte gab es nicht.