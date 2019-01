SINZIG. Dechant Achim Thieser hat den Gläubigen auf dem Neujahrsempfang des Dekanates Remagen-Brohltal Sinzig Mut gemacht. Aus den knapp 900 Pfarreien sollen 35 Großpfarreien werden.

Von Hildegard Ginzler, 13.01.2019

Im Bistum Trier sind im Rahmen der Synode eingreifende Veränderungen beschlossen. Deren Umsetzung steht in einer Übergangszeit bevor. Aus den knapp 900 Pfarreien sollen 35 Großpfarreien werden. Räumliche Gliederung, Verwaltung, Organisation und damit die kirchliche Praxis insgesamt werden nicht mehr dieselben sein. Im Zeichen dieser noch nicht völlig geklärten Zukunft standen die Vesper zur Eröffnung des Neujahrsempfangs des Dekanates Remagen-Brohltal in der Sinziger Pfarrkirche Sankt Peter und der Empfang selbst.

Bei seiner Predigt ging Dechant Achim Thieser auf den begonnenen Aufbruch ein und das Motto des Abschlussdokuments der Trierer Bistumssynode: „Heraus gerufen. Schritte in die Zukunft wagen“. „Vielleicht lässt sich aus diesem Aufbruchsgefühl, das viele gerade beim Pilgern wiederentdecken, auch etwas gewinnen für den Aufbruch, den wir in der Kirche von Trier zurzeit versuchen“, machte der Pfarrer Mut. Schwierigkeiten nicht verhehlend, sagte er: „Die Bibel und unsere christliche Geschichte sind ohne Aufbrüche ja gar nicht denkbar.“ Wichtigstes Beispiel war vielleicht das Zweite Vatikanische Konzil, das vor mehr als 50 Jahren „aufbrach aus alten Denkweisen und Traditionen“.

Henn geht in den Ruhestand

Thieser: „Wer aufbricht, der muss auch etwas zurücklassen.“ Gott selbst rufe zum Aufbruch, rief er ins Bewusstsein. Im Pfarrheim galt die Begegnung dem Gespräch. Reden waren nicht vorgesehen, weder vom Dechanten und seinem Vertreter Frank Klupsch noch von Dekanatsreferent Wolfgang Henn oder dem in Vertretung des Landrates erschienenen Kreisbeigeordneten Friedhelm Münch. Einzig die Dekanatsratsvorsitzende Annette Hagemann entbot aus gebotenem Anlass Dank und Gruß: „Wir wissen ja nicht, ob wir uns in dieser Zusammensetzung noch einmal sehen.“

Denn Henn wird am 1. Juli in den Ruhestand gehen und Achim Thieser im Juni das Dekanat verlassen, um die Stelle des katholischen Oberpfarrers in der Bundespolizeidirektion Berlin anzutreten. Hagemann erwähnte im personellen Kontext auch die anstehende Bekanntgabe des Bistums, wie die Synode umgesetzt wird. Der GA hat mit dem anwesenden „Erkunder“ René Unkelbach, derzeit Pfarrer in Andernach, über die Aufgabe der Erkundung gesprochen. Er bildet mit Ursula Richter und Marianne Theis-Prodöhl das Erkundungsteam, das der neuen Pfarrei Sinzig zugeordnet ist, die in Zukunft den Raum des Dekanates Remagen-Brohltal umfassen wird. Das Team ist aber jetzt schon tätig, bevor die eigentlichen Strukturveränderungen einsetzen.

Die Erkunder – sie wurden ausgewählt und durchliefen eine Qualifizierung – gehen in die Gemeinden, fragen, hören zu und nehmen auf, was die Menschen bewegt, die in den Räumen dieser zukünftigen Pfarrei leben und arbeiten. „Wir sind dazu da, den Leuten Mut zu machen und sie weiterzubilden, wie man Angebote nutzen kann.“ Die Erkunder seien als Ermöglicher einer Haltungsänderung zum Positiven unterwegs, um die Waage von den Bedenken, die manchmal den Blick für Chancen trüben, in Richtung Zuversicht ausschlagen zu lassen.