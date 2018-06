Überhöhte Geschwindigkeit

Adenau. Ein 62-Jähriger ist bei einem Unfall in Adenau schwer verletzt worden. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit stürzte der Mann mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.06.2018

Am Donnerstagmittag gegen 11.15 Uhr hat sich auf der L10 bei Adenau ein Unfall ereignet. Ein 62-jähriger Motorradfahrer fuhr nach Angabe der Polizei mit seiner Honda von der Hohen Acht kommend in Richtung Adenau, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam.

Der 62-Jährige stürzte gegen die linken Schutzplanken und verletzte sich schwer. Ein 45-jähriger Motorradfahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt die Gegenfahrbahn und musste dem Honda-Fahrer ausweichen. Dadurch stürzte auch der 45-Jährige und verletzte sich leicht. Der 62-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz geflogen werden, der 45-Jährige wurde ins Krankenhaus Adenau eingeliefert.

Am Motorrad des 62-Jährigen entstand ein Totalschaden, auch an der Maschine des 45-Jährigen entstand ein Sachschaden.