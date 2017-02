Tödlicher Unfall auf der A 61 bei Sinzig

01.02.2017 Sinzig. Eine 48-Jährige ist in der Nacht bei einem Unfall auf der Autobahn 61 ums Leben gekommen. Sie prallte mit ihrem Auto gegen eine Felsbegrenzung und überschlug sich.

Ein Unfall auf der A 61 endete für eine 48-jährige Autofahrerin in der Nacht zu Mittwoch tödlich. Der Unfall ereignete sich gegen 3.20 Uhr in Fahrtrichtung Koblenz zwischen Sinzig und Niederzissen. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau aus Ingelheim aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst frontal in der Parkplatzzufahrt zum Parkplatz „Höchen“ gegen mehrere als Fahrbahnbegrenzung dienende Fels- und Lavabrocken.

Durch den Aufprall überschlug sich das Auto und landete auf dem Dach. Die Fahrerin wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, sie starb noch an der Unfallstelle.

Zwei Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz standen, wurden durch umherfliegende Gesteinsbrocken beschädigt. Der Parkplatz wurde für die Zeit der Bergung und der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 25.000 Euro. (ga)