Fahndung in Andernach

31.01.2017 Andernach. Die Polizei fahndet nach zwei noch unbekannten Personen: Sie sollen einen 39-Jährigen bewusstlos geschlagen haben und in dann blutend liegen gelassen haben.

Zwei Unbekannte sollen in Andernach einen 39-Jährigen bewusstlos geschlagen und in der Winterkälte vor einem Haus liegen gelassen haben. Das Opfer blutete stark, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die zwei Männer sollen dem 39-Jährigen am Montagabend mit einem Holzstock auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen haben. Sie flohen laut Polizei zu Fuß. Die Fahndung nach ihnen blieb zunächst erfolglos.

Die Auswertung der Aufnahmen einer Überwachungskamera dauerte an. Das Opfer kam ins Koblenzer Bundeszentralkrankenhaus. Akute Lebensgefahr bestand nicht. (dpa)