Auseinandersetzung vor Supermarkt

Sinzig. Bei einer Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Sinzig ist am Montagabend ein 33-jähriger Mann tödlich mit einem Messer verletzt worden. Das Opfer erlag in der Nacht seinen Verletzungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.02.2019

Die Polizei ist am Montagabend zu einer Auseinandersetzung vor einem Supermarkt in Sinzig ausgerückt. Nach GA-Informationen waren offenbar mehrere Personen gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarkts in einen Streit geraten. Wie die Staatsanwaltschaft auf GA-Anfrage mitteilte, soll nach derzeitigen Erkenntnissen ein 18-jähriger männlicher Beschuldigter im Zuge dieser Auseinandersetzung mit einem Messer auf das 33-jährige Tatopfer eingestochen haben.

Im Verlauf der Nacht ist der 33-Jährige in einem Krankenhaus in Koblenz an seinen Verletzungen gestorben. Zur eindeutigen Klärung der Todesursache wird das Opfer am Montagnachmittag obduziert. Augenzeugen berichteten vor Ort, der Mann sei nach der Tat kollabiert und reanimiert worden. Zu dem möglichen Tatmotiv und den näheren Umständen der Auseinandersetzung machte die Staatsanwaltschaft am Montagvormittag zunächst keine Angaben.

Der Beschuldigte soll im Verlauf des Nachmittags der Haftrichterin im Amtsgericht Koblenz vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an.

Weitere Informationen folgen.