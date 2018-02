Lossprechungsfeier der Kraftfahrzeug-Innungow

DERNAU. Für 26 Auszubildende im Kfz-Handwerk sind die Lehrjahre beendet. Am Samstag erhielten die neuen Kraftfahrzeugmechatroniker bei der Lossprechung im Dernauer Culinarium ihre Gesellenbriefe und konnten damit einen wichtigen Einschnitt in ihrem Berufsleben feiern.

Von Thomas Weber, 01.02.2018

Und das sollen sie auch, betonten die Redner dabei – wohlwissend, dass die Zeit des Lernens für die jungen Leute noch nicht vorüber ist und wohl auch nie sein wird. Es gab viele weitere Tipps und Anregungen.

So wies die Leiterin der Berufsbildenden Schule, Adelgunde Kontakis, auf die Vielzahl der Möglichkeiten der Fortbildung hin, die den Gesellen nun offenstehen. Der stellvertretende Kreishandwerksmeister Thomas Nelles betonte die derzeit stetig wachsende Bedeutung des Handwerks. Der Kreisbeigeordnete und Landtagsabgeordnete Horst Gies ging derweil ins Detail. Er sprach die neuen Herausforderungen an, die Elektrofahrzeuge, aber auch immer kraftstoffeffizientere Neufahrzeuge mit hohem technischem Komfort mit sich bringen. Zudem werde es nicht mehr lange dauern, bis automatisiertes Fahren in den Markt drängen werde. „Dabei kommen dem Handwerk seine traditionellen Eigenschaften Dynamik, Flexibilität, Marktnähe, fachliche Kompetenz und überschaubare Strukturen zugute“, so Gies. Die Handwerker müssten heute gezielt mit Köpfchen und Know-how vorgehen.

Mit der Übergabe der Zeugnisse endete dann für die neuen Mechatroniker die Zeit der Ausbildung. Innungs-Obermeister Dirk Waldecker, der die Gesellenbriefe gemeinsam mit dem Prüfungsausschussvorsitzenden Wilfried Dümpelfeld überreichte, nutzte die Gelegenheit, den Ausbildungsbetrieben seinen Dank für ihre Unterstützung der jungen Menschen auszusprechen. Für die fundierte und gute Ausbildung spreche aber auch, dass keiner der Auszubildenden die anspruchsvolle Prüfung nicht bestanden habe, betonte Dümpelfeld.

Wie sehr sich Leistung lohnt, machte für die Kreissparkasse Ahrweiler Michael Jünger deutlich, als er dem Prüfungsbesten Nick Schüring aus der Grafschaft nicht nur gratulierte, sondern auch noch einen mit 500 Euro dotierten Sonderpreis überreichte.