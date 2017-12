Autofahrer fuhr zu schnell

Andernach. Ein 22-Jähriger verursachte am Montagabend einen schweren Unfall, bei dem er tödlich verletzt wurde. Der Mann war vermutlich zu schnell unterwegs.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.12.2017

Ein 22-Jähriger ist bei einem Unfall am Montagabend gegen 17.30 Uhr auf der Landstraße 113 bei Andernach ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann von Wassenach kommend in Richtung Bad Tönisstein unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam ihm ein Fahrzeug entgegen, in dem eine Kleinfamilie saß.

Beide Fahrer lenkten ihre Autos nach links, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der 22-Jährige prallte bei dem Ausweichversuch jedoch mit seinem Autoheck gegen den Wagen der Familie sowie gegen die Leitplanke. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen, die Familienmitglieder wurden leicht verletzt.

Die Polizei vermutet, dass der Mann zu schnell unterwegs war und daher den Unfall verursachte. Er soll außerdem nicht angeschnallt gewesen sein.