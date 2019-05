08.05.2019 Bad Breisig. Ein tödlicher Unfall hat sich am Dienstagabend auf der Bundesstraße 9 bei Bad Breisig ereignet. Dort war ein 21-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen.

Ein 21-Jähriger ist im Landkreis Ahrweiler mit einem Kleintransporter gegen einen geparkten Lastwagen geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 9 bei Bad Breisig in Fahrtrichtung Andernach, kurz hinter Brohl-Lützing, von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Für die mehrere Stunden dauernde Unfallaufnahme richtete die Polizei eine Streckensperrung ein. (dpa)